Причинно-следствената триангулация срещу класическата физика: Защо пространство-времето се свива до две измерения

/Поглед.инфо/ Класическата представа за триизмерен свят с гладки координати започва да се пропуква в момента, в който измервателните уреди слязат под прага на Планковата дължина. Изследванията в областта на причинно-следствената динамична триангулация и некомутативната геометрия показват, че физическото пространство при изключително високи енергии губи своята непрекъснатост и придобива дробни фрактални свойства. Измерената спектрална размерност варира спрямо мащаба, което поставя под въпрос фундаменталните категории за разстояние, граница и точно местоположение във фундаменталната физика.

Илюзията за гладките координати

Десетилетия наред класическата учебникарска физика ни обучава да възприемаме пространството като гладка, непрекъсната триизмерна сцена. Върху тази настилка подреждаме точки, измерваме разстояния с абсолютни стойности и приемаме, че векторът между точка А и точка Б е дефиниран с чиста цяла численост. Когато обаче инструментът за наблюдение започне да се спуска надолу по мащабната стълбица, гладката повърхност се разпада в архивно гробище от догми. Реалността на микронивелира започва да прилича на пореста гъба, пронизана от кухини, чиято геометрия отказва да се подчини на Евклидовите аксиоми.

Това не е метафизика, а въпрос на геометрична размерност, изразена чрез дробни числа. Когато един обект или структура притежава дробно измерение, неговите свойства престават да се събират в класическите формули за дължина, площ и обем. Всичко започва през втората половина на миналия век, когато математикът Беноа Манделброт формулира своя известен въпрос за реалната дължина на британското крайбрежие. Оказва се, че точният отговор е пряка функция от дължината на използваната измеретелна единица. Колкото по-малък е инструментът за измерване, толкова повече заливи, скали и микроскопични извивки влизат в крайното уравнение. Дължината нараства неограничено, докато площта остава стриктно ограничена.

Манделброт доказа, че подобни геометрични обекти не могат да бъдат описани с цели числа. Гладката права линия притежава измерение едно, равнината – две, а плътният куб – три. Бреговата линия на Великобритания обаче се фиксира на фракталната стойност от приблизително 1,25. Подобни математически конструкти, като познатата снежинка на Кох или триъгълника на Серпински, демонстрират строго дефинирани дробни размерности. И биологичните системи на Земята отдавна ползват тази логика: за да поберат максимална контактна площ в минимален физически обем, човешките бели дробове са структурирани с фрактална размерност от близо 2,97. Кортикалните мрежи, кръвоносната система и дори структурата на мълниите следват същия архитектурен принцип за запълване на междинните пространства.

Квантовата пяна и пробойните в класическата теория

В предишното ни изследване върху квантовата флуктуация на вакуума вече засегнахме проблема с поведенията на материята при екстремни условия. Когато преминем от биологичните тъкани към самото пространство-време, нещата стават доста по-неудобни. При доближаване до Планковия мащаб – невъобразимо малката граница, отвъд която класическите концепции за време и разстояние губят физически смисъл – самата тъкан на пространството престава да функционира като гладък континуум.

Според концепцията за некомутативна геометрия, разработена от френския математик Ален Кон и негови колеги, координатите на пространството на квантово ниво престават да комутират. Това означава, че едновременното точно определяне на позицията по две различни оста става физически невъзможно. Пространството се превръща в квантова пяна. В този диапазон понятието за строго локализирана „точка“ губи логистичния си смисъл. Човешкото тяло, погледнато през фундаменталната структура на кожата и нейните микроскопични рецептори, също притежава фрактална граница с размерност над 2,2. Физическият контакт между два обекта не се случва в една гладка равнина, а в сложен облак от дискретни точки на допир.

Това създава сериозни пробойни в теорията за затворените системи. Ако границата на един обект е фрактална и зависи от мащаба на наблюдение, то дефинирането на това къде точно свършва дадено тяло и къде започва заобикалящата го среда става въпрос на договореност и приближение, а не на абсолютен факт.