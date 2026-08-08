Абсурдът на скалата: Човекът, чието име носят градусите, всъщност я състави наопаки

/Поглед.инфо/ Всяка сутрин милиарди хора поглеждат термометъра си и правят подсъзнателно заключение въз основа на система, чийто автор никога не е възнамерявал тя да изглежда по този начин. През 1742 година шведският астроном Андерс Целзий представя пред Шведската кралска академия на науките труд, в който точката на кипене на водата е закована на 0 градуса, а замръзването — на 100. Световният метеорологичен стандарт днес е продукт не на чистата физика на неговия изобретател, а на последващ практически преврат, извършен от ботаника Карл Линей и инструменталистите от астрономическата обсерватория в Упсала.

Инженерният контекст от 1742 година и парадоксът на кипенето

Всеки опит за измерване на природата започва с констатацията, че приборите ни са чупливи, а субективните възприятия за студ и топлина са напълно неупотребими за науката. В средата на XVIII век Европа е в капана на десетки местни термометрични скали, всяка от които разчита на произволни маркери. Когато 40-годишният професор по астрономия Андерс Целзий сяда да пише своя доклад „Опити относно една постоянна скала на термометъра“, той не търси елегантност, а абсолютна повторимост в лабораторни условия.

Проблемът на тогавашните живачни тръбички е бил отчитането на отрицателните стойности. При зимни измервания в северните ширини на Швеция, скали с нула при замръзването на водата неизбежно са навлизали под чертата. Това е налагало ползването на математически знаци за минус, което според записките на обсерваторията в Упсала е довело до десетки грешки при архивирането на метеорологичните дневници от недотам квалифицирани наблюдатели. Разсъжденията на Целзий са били сурово практични. Слагайки 0 на точката, в която водата кипи, и 100 на точката, в която тя замръзва при нормално атмосферно налягане, той напълно е елиминирал нуждата от отрицателни числа за каквито и да е метеорологични събития в Северна Европа. В неговия свят най-горещото възможно състояние на течната вода е било чиста нула, а мразовитите зими просто са трупали положителни стойности нагоре.

Лабораторният реализъм срещу ботаническата интуиция

Това решение носи своята стриктна термодинамична логика, макар и изглеждаща абсурдна за съвременния потребител. Целзий е разглеждал температурата през призмата на молекулярната плътност и агрегатните състояния: чистата нула е била точката на максимална термична експанзия на водата преди преминаването ѝ в пара. Конструкцията работи перфектно върху хартия и в астрономическите протоколи, но се сблъсква с неподатливостта на ежедневната човешка логика.

След внезапната смърт на Целзий от туберкулоза през 1744 година, обсерваторията остава с лаборатория, пълна с прибори, работещи наобратно. Тук се появява фигурата на Карл Линей. Като човек, чийто целогодишен труд е зависим от температурните промени в ботаническата градина в Упсала, той е имал спешна нужда от скала, съответстваща на растежа и умирането на флората. За Линей нулата е трябвало да бъде границата на сланата — моментът, в който клетъчната структура на растенията се разрушава от ледените кристали.

През 1745 година Линей поръчва на академичния майстор на научни инструменти Даниел Екстрьом да изработи термометър, при който скалата е обърната: 0 за точките на топене на леда и 100 за точката на кипене. По същото време сходна корекция прави и новият директор на обсерваторията Мартин Стромер, а във Франция астрономът Жак-Кристоф Льо Моние ползва обърнати варианти. Спорът за първенството по обръщането на скалата остава потънал в праха на шведските архиви, но е факт, че Линей е човекът, който налага новия стандарт в научната си кореспонденция из цяла Европа. В нашия предишен анализ за стандартизацията на измервателните уреди бяхме посочили как практичността на терена почти винаги премазва теоретичната строгост на откривателите.