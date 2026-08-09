/Поглед.инфо/ Времето на музикалните класации и тиражите отдавна е изчерпано като обективен критерий. Изчисляването на най-влиятелната рок група в историята изисква премахване на комерсиалния шум и анализ на конкретни инфраструктурни и концептуални промени в звукозаписа. По данни на музикални изследователи, повратната точка не са 60-те години, а конкретно 1970 г. Тогава четири британски формации формират нов звуков стандарт, който и до днес остава недостижим за американската индустрия.

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Статистиката за продажбите на грамофонни плочи често манипулира историческата истина. Твърдението, че дадена група е най-велика просто защото е продала стотици милиони копия, занаятчийски пренебрегва икономическата реалност на епохата — презаписването на ленти, пиратството на вторичния пазар и геополитическите бариери пред разпространението в Източния блок. Според редица критици, анкетите в специализираните издания също не предоставят реална картина, тъй като често отразяват издателски интереси и рекламни бюджети.

Ако се стъпи върху сухата хронология на звукозаписната технология и архитектурата на композициите, структурната промяна в рок музиката се случва в много тесен времеви прозорец. До края на 1969 г. повечето албуми — с редки изключения като „Abbey Road“ на The Beatles, „Led Zeppelin II“ или „At Home“ на нидерландската Shocking Blue — носят техническите и концептуални ограничения на 60-те години. Те използват застрашени от бързо остаряване шаблони за продуциране и сравнително плитка честотна лента.

Истинският разлом в индустрията настъпва през 1970 г. Според публикации в музикалната преса, точно в тази година се появява формация от четири британски албума, които скъсват с психологията на миналия десетилетен цикъл: „Deep Purple in Rock“, „Paranoid“ на Black Sabbath, „Led Zeppelin III“ и дебютът на Emerson, Lake & Palmer („ELP-I“).

Тук обаче възниква съществен въпрос, който малцина наблюдатели поставят. Дали тази колосална промяна е плод на чиста творческа гениалност, или е резултат от специфична британска студийна инфраструктура и достъп до нови усилвателни системи (като тези на Marshall и Hiwatt), които американските групи по онова време просто не използват по същия начин?

Американският изолационизъм и техническото изоставане

САЩ разполагат с гигантски пазар и ресурси, но през 1970 г. техните водещи експоненти изостават спрямо Лондон. Твърди се, че дори най-авангардните за времето си американски проекти като Grand Funk Railroad с „Closer to Home“ или Creedence Clearwater Revival с „Pendulum“ остават блокирани в естетиката на консервативния блус-рок и кънтри-структурите. Те подобряват качеството на запис, но не променят матрицата.

Grand Funk Railroad: Студиен баланс, базиран на класическа трио-конфигурация, без радикална промяна в хармоничната структура.

Студиен баланс, базиран на класическа трио-конфигурация, без радикална промяна в хармоничната структура. Creedence Clearwater Revival: Изключителна пазарна ефективност, но компресирана в кратки, радиофонични формати без сложна полифония.

Изключителна пазарна ефективност, но компресирана в кратки, радиофонични формати без сложна полифония. Pink Floyd: Според коментатори, групата прави своята истинска звукова трансформация едва през 1973 г. с „The Dark Side of the Moon“, докато през 1970 г. все още експериментира с психоделични формули от миналото десетилетие.

Според коментатори, групата прави своята истинска звукова трансформация едва през 1973 г. с „The Dark Side of the Moon“, докато през 1970 г. все още експериментира с психоделични формули от миналото десетилетие. Yes и Uriah Heep: Набират скорост, но изпреварващите им концептуални албуми се появяват едва през 1971–1972 г.

Така американската сцена остава догонваща по отношение на суровата звукова мощ и композиционна архитектура. Но дали британското превъзходство не е било просто въпрос на по-добър мениджмънт и маркетингов натиск от страна на базираните в Лондон лейбъли? Числата и датите показват, че нито една американска група от този период не успява да синтезира толкова тежък риф с толкова висок клас класическа подготовка, каквото правят англичаните.