Краят на лева и сметката на обикновения българин: Анатомия на един преход към еврото

/Поглед.инфо/ Смяната на националната валута не е просто техническа процедура по пренастройване на банкомати и пренаписване на ценници. Това е дълбок социокултурен и стопански ряз, който изважда на повърхността натрупани с десетилетия системни дисбаланси. Докато институционалният апарат се подготвя за пълния преход към еврото през 2026 година, общественото настроение остава белязано от траен скептицизъм. Причината за това отхвърляне не се крие в някаква ирационална носталгия, а в съвсем рационалната оценка за реалното състояние на домакинствата. Анализът на сухите цифри, демографските архиви и потребителската кошница показва картина, която рязко контрастира с официалните оптимистични доклади от Брюксел.

Анатомия на един валутен скептицизъм

Старите хумористични истории от Габрово за пестеливостта и преобръщането на всяка стотинка постепенно губят своя бит и се превръщат в архивно гробище на отминала епоха. Историята на паричните знаци по тези земи познава не една и две кризи, но текущият преход се случва в условия на дълбока обществена мнителност. Проучванията показват, че над половината от населението подхожда с опасения към премахването на лева, очаквайки това да доведе до изкуствено закръгляне на цените нагоре и последващо свиване на реалната покупвателна способност. Подобен страх има своя ясен исторически аналог в страните от Балтийския регион и Южна Европа, където началното присъединяване бе съпроводено от осезаем скок в стойността на основните стоки от първа необходимост. За българина, чийто бюджет е свит до краен предел, дори минималното увеличение на базовите разходи за живот представлява пряка заплаха за оцеляването на домакинството.

Суровите показатели на макроикономическия терен

Погледът върху брутния вътрешен продукт разкрива особен парадокс. От една страна, страната формира едва около половин процент от икономическото производство на Европейския съюз, но от друга — изпреварва по номинален обем редица съседни и балтийски държави. Българският стопански модел отдавна е преминал през тежка аграрна и промишлена трансформация. Днес земеделието заема едва малко над два процента от БВП, въпреки че близо половината от територията на страната представлява обработваема земя и пасища. Основните износни пера се държат от рафинирани горива, мед, облекло и зърнени култури, а най-големият търговски партньор продължава да бъде Германия. Истинската пробойна в теорията за устойчивия растеж обаче не се дължи на липсата на капитал, а на кадровия колапс. Инвеститорите все по-често се сблъскват с преградата на пълната липса на квалифицирана работна ръка — по-възрастното поколение специалисти с инженерно и техническо образование вече е извън трудоспособна възраст, а младите кадри са или недостатъчно подготвени, или трайно емигрирали.

Демографската пустиня и обезлюдяването

За последните тридесет и пет години населението на страната се е стопило от близо девет милиона до малко над шест милиона души. Това е демографски срив, какъвто рядко се наблюдава в държави, намиращи се извън зони на военни действия. Отвореният пазар на труда в Западна Европа изсмука най-продуктивната част от населението, превръщайки десетки малки градове и села в инфраструктурни призраци. Със средна възраст от над четиридесет и пет години и дял на децата под 14-годишна възраст от едва 13.8%, страната се намира в състояние на ускорено застаряване. Пенсионната система е подложена на системен натиск, като съотношението между работещи и пенсионери прави бъдещото повишаване на възрастта за пенсиониране абсолютно неизбежно. София остава единственият мощен демографски център, докато региони като Габрово, някога наричани промишлени центрове, днес наброяват едва петдесетина хиляди жители.