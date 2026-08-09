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Потъналият континент Зеландия: Геоложки факт или геополитически апетит за океанското дъно

/Поглед.инфо/ Докато медийният шум обича да облича геоложките открития в евтини сензации за изгубени светове, суровата реалност на океанското дъно в Югозападния Пасифик е далеч по-прозаична и същевременно технически впечатляваща. Става дума за близо пет милиона квадрата континентална кора, разтегната, изтъняла и потопена под вода преди десетки милиони години. Откриването на Зеландия не е плод на внезапно прозрение, а на натрупване на данни от спътникова батиметрия, дълбоководни сондажи и скални проби, взети с цената на огромни финансови и технологични ресурси. Модерната геология отдавна спря да разчита на легенди, заменяйки ги с гравиметрични аномалии и микрофосили.

Деж. редактор Александра Докова 6833 прочитания
Потъналият континент Зеландия: Геоложки факт или геополитически апетит за океанското дъно
ИИ генерирана
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Геоложката реалност срещу медийните илюзии

Когато преди няколко години научните списания гръмнаха с новината за „нов континент“, повечето хора вероятно са си представили изплуващи атлантически руини. В действителност става въпрос за чисто академичен и картографски триумф над географските ни предразсъдъци. Земната кора бива два основни вида – плътна, тънка и базалтова океанска кора и по-дебела, гранитна и силициева континентална кора. Това, което геолозите установиха с абсолютна сигурност след поредица експедиции с изследователския кораб JOIDES Resolution, е че масивът, върху който стъпват Нова Зеландия и Нова Каледония, се състои именно от континентален тип гранит и андезит. Масивът заема площ от близо 4,9 милиона квадратни километра, което го прави почти равен по размер на Австралия, но над 94% от него са потопени под стотици метри водна маса.

Това не е суша, която просто е била „залята“ от повишаване на морското равнище в последните хилядолетия, а тектонична плоча, която е била зверски разтегната при разпадането на суперконтинента Гондвана преди около 80 до 100 милиона години. Когато континенталната маса се разтегля под действието на вътрешните тектонични сили, тя изтънява. А колкото по-тънка е една изостатична блок-платформа, толкова по-надълбоко потъва тя в горната мантия на планетата. Така Зеландия е загубила своята надморска височина – не чрез библейски потоп, а чрез банален физически процес на изостатично балансиране и термично свиване на изстиващата кора.

Прах в очите и архивното гробище на ранната батиметрия

Идеята, че в тази част на Тихия океан има нещо повече от разхвърляни вулканични острови, не е нова. Още през 1995 г. американският геофизик Брус Люйендък използва термина „Зеландия“, но тогава това се възприемаше по-скоро като удобна хипотеза за описване на регионални фрагменти. Проблемът на ранните изследователи не беше липсата на въображение, а суровата липса на инструменти. Океанското дъно е изключително трудно за картографиране – обикновените ехолоти от средата на миналия век даваха груби, петнисти профили, а пробиването на базалтовия и седиментния слой на 1500 метра дълбочина струва десетки милиони долари на сондажен отвор.

Едва с навлизането на спътниковата алтиметрия учените успяха да измерят микроскопичните издувания и вдлъбнатини на самата океанска повърхност, причинени от гравитационното привличане на подпоsurfaceните скални маси. По-тежката континентална кора упражнява различно гравитационно въздействие спрямо тънката океанска кора. Точно тези данни, комбинирани с проби от сейсмично проучване, разкриха цялостната контурна структура на континента. Намерените проби от древни дървета от рода Agathis и фосилизирани полени на няколкостотин метра под морското дъно показаха, че тази земя някога е дишала, покрита с буйни иглолистни гори от креда и юра, преди бавната тектонична смърт да я прати на дъното.

Интелектуална мъгла около дефинициите и геополитическите апетити

Дали Зеландия е „истински“ континент или просто микроконтинентален фрагмент е въпрос на терминологично споразумение, което все още предизвиква тихи войни в академичните среди. Според Международната комисия по стратиграфия и Международния съюз по геоложки науки, за да бъде определена една територия като континент, тя трябва да има ясно изразени граници, височина спрямо заобикалящото океанско дъно, специфична геоложка структура (разнообразие от метаморфни, магмени и седиментни скали) и дебела земна кора. Зеландия изпълнява почти всички критерии – дебелината на кората й варира между 10 и 30 километра, което е значително повече от стандартните 6-7 километра за океанското дъно, макар и по-малко от нормалната континентална дебелина от 30-45 километра.

Зад този чисто научен спор обаче се крие нещо далеч по-конкретно – изключителните икономически зони и правото на експлоатация на континенталния шелф според Конвенцията на ООН по морско право. Държави като Нова Зеландия и Франция (заради Нова Каледония) имат пряк материален интерес морското дъно около тях да бъде признато за продължение на континенталната кора. Това отваря вратите за претенции върху гигантски находища на полиметални нодули, газови хидрати и петролни резервоари, скрити под дебелия слой морски седименти. В този контекст геоложките проби и радостните съобщения за „открит нов континент“ носят със себе си много по-тежък, юридически и финансов отпечатък, отколкото просто научно любопитство.

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