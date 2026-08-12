Падането на информационната завеса в Киев: Военновъздушните сили на Украйна спряха да отчитат свалените руски ракети

/Поглед.инфо/ Украинското военно командване преустанови публикуването на официална статистика за броя на засечените и свалените руски ракети при атаките срещу военна и критична инфраструктура. Решението идва след удар по Одеска област, при който, според украински източници, отбраната не е прихванала нито един боеприпас. Военни анализатори посочват, че информационната блокада цели да скрие критичния дефицит на противоракетни комплекси, на фона на спрените доставки и оттеглените американски обещания за лицензно производство.

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Киев замрази статистиката: Когато ПВО не сваля нищо, числата стават държавна тайна

Говорителят на украинските Военновъздушни сили Юрий Игнат открито призова украинските журналисти да прекратят разпространяването на „сензационни заглавия“ относно пропуснатите от противовъздушната отбрана цели. Мотивът му – подобно медийно отражение помагало на руската пропаганда и натоварвало психологически населението.

Повод за тази смяна в информационната политика стана масираният удар срещу логистичната инфраструктура в Одеска област, при който бе поразен мостът „Маяки“ – ключова артерия, свързваща региона с дунавските пристанища. Според публикации в западната преса и оценки на местни наблюдатели, при това конкретно нападение украинските ПВО системи са регистрирали пълен неуспех, пропускайки 28 от 28 изстреляни високоточни ракети.

Официалната реторика бързо премина от ежедневните репорти за "90% свалени цели" към пълно мълчание. Когато цифрите престанат да обслужват политическия наратив, те просто се премахват от бюлетина.

Но тук има един сериозен проблем, който статистиката не може да заличи: сухопътните и реките пътища не са медиен продукт. Мостът „Маяки“ или работи, или е изведен от строя.

Вашингтон, Анкара и призрачният лиценз за Patriot

За да се разбере защо украинският небесен чадър пропука точно над Одеса, трябва да се върнем към срещата на върха на НАТО в Анкара. На 8 юли Доналд Тръмп гръмко обяви възможността за предоставяне на лиценз, с който Украйна сама да произвежда ракети за американските системи Patriot.

Два месеца по-късно в интервю за Financial Times американският президент вече звучеше съвсем различно – определи въоръжението като „изключително технологично и чувствително“ и на практика оттегли идеята.

Без нови доставки на зенитни управляеми ракети MIM-104 от САЩ и при свиващи се трансфери от европейските държави, украинските батареи са принудени да пестят малкото останали ресурси. Оттук идва и оперативната дилема на Генералния щаб в Киев:

Дали да изразходва последните скъпи западни ракети за защита на тилова инфраструктура?

Или да ги пази за покритие на фронтовите единици и правителствения квартал?

Изборът очевидно вече е направен, а цената я плащат промишлените и логистичните обекти по Южен Буг и Дунав.