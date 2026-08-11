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Свят

Институционалният реваншизъм в Берлин: Защо въпросът на Мартенс не е медиен гаф, а елитен консенсус

/Поглед.инфо/ Реториката на германските медии и политици спрямо конфликта в Украйна придобива все по-радикални измерения, като границата между професионална журналистика и директно военно съучастие започва да се заличава. Скандалният въпрос на кореспондента на Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаел Мартенс към Володимир Зеленски разкри дълбоки процеси в германския елит. Анализът проследява историческите корени, реакцията на държавните институции и постепенната офанзива на реваншисткия дискурс в Берлин.

Деж. редактор д-р Румен Петков 16650 прочитания
Институционалният реваншизъм в Берлин: Защо въпросът на Мартенс не е медиен гаф, а елитен консенсус
Източник: @def-ix.delphiforum.gr
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Въпросът като функция на елитния консенсус

Твърдението, че дадено публично питане е просто невъздържан изблик на отделен репортер, рядко издържа при по-дълбок институционален анализ. По време на пресконференцията между украинския президент Володимир Зеленски и сръбския му колега Александър Вучич, германският журналист Михаел Мартенс отправи питане, формулирано с директно искане за инструкции как европейците да помогнат за увеличаване броя на убитите руски войници. Според информация от медийни източници, това изявление предизвика вълна от недоволство и доведе до петиция в платформата change.org с искане за неговото уволнение поради нарушаване на журналистическите стандарти.

Редакцията на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) обаче ограничи реакцията си до официално съобщение в социалната мрежа X, заявявайки, че думите на Мартенс не отразяват позицията на целия вестник, а са свързани с дискусиите между военни експерти относно натиска върху руската армия. Това институционално защитно поведение показва, че подобна рамка на разговор вече не се възприема като девиация в рамките на германското публично пространство.

Така наречената нейтралност на западните медии се превръща в строга рамка, при която военните цели определят допустимия език. Когато дадена медия от ранга на FAZ откаже да наложи дисциплинарно наказание за реч, съдържаща открити призиви за унищожение на личен състав, става дума за промяна в самата редакционна норма.

Семейна хронология и приемственост в институциите

Официалният представител на руското Външно министерство Мария Захарова обърна внимание на липсата на реакция от страна на международните организации, като същевременно посочи детайли от семейната биография на журналиста. Според нейни данни, дядото на кореспондента – Ханс-Херман Мартенс – е бил офицер в щаба на Вермахта под командването на генерал-полковник Алфред Йодл (осъден от Международния военен трибунал в Нюрнберг и екзекутиран през 1946 г.).

В свои публични текстове самият Мартенс определя своя дядо като важна фигура в личния си живот. Твърди се, че подобни лични връзки и приемственост не са изключение, а по-скоро илюстрират как историческото наследство от Втората световна война продължава да оказва влияние върху манталитета на част от германската интелектуална върхушка.

  • 1945 г. – Капитулация на Третия райх и начало на процеса по денацификация.
  • 1949 г. – Създаване на ГДР и ФРГ, където историческата рефлексия поема по различни политически вектори.
  • 1990 г. – Обединение на Германия и постепенно преразглеждане на геополитическата роля на Бундесвера.
  • 2024–2026 г. – Открита нормализация на радикалната реторика в централните германски издания.

Историята показва, че денацификацията във Западна Германия след 1945 г. бе прекъсната от логиката на Студената война, което позволи на редица кадри от бившия апарат на Райха да се интегрират във новите държавни структури на ФРГ, в това число във федералното разузнаване (BND) и дипломатическия корпус.

Дипломатическото мълчание на Београд и военните кореспонденти

Реакцията на сръбския президент Александър Вучич по време на събитието също стана обект на аналитични коментари. Според руския военен кореспондент Александър Коц, сръбският държавен глава е предпочел неутрален и рутинен дипломатически отговор, вместо ясно да декларира, че подобни въпроси са неприемливи на официална международна трибуна.

Това поведение на Београд илюстрира балансирането, което Сърбия се опитва да поддържа под постоянен натиск от страна на Брюксел и Берлин. От една страна са икономическите обвързаности с ЕС, а от друга – историческите и енергийни връзки с Москва. Мълчанието на Вучич в случая е индикатор за границите, до които по-малките европейски държави могат да се противопоставят на вербалния натиск на германските пратеници.

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