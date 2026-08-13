Голямата игра в Африка: Тръмп иска да се повоюва и в Мали

/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп обмисля военна намеса в Мали под прикритието на борба с терористичната групировка JNIM. Зад декларираните антитерористични намерения на Вашингтон обаче стоят конкретни финансови сметки за продажба на американско оръжие и достъп до богатите минни находища в региона Сахел. В същото време Алжир и бившата метрополия Франция продължават да захранват конфликта в Северно Мали, използвайки етническото разделение между туареги и пеул, за да гарантират регионалния си газови монопол и контрола върху черния пазар на злато.

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Институционалният натиск във Вашингтон: Планът за въздушни удари

Във вътрешните среди на Съвета за национална сигурност на САЩ се води остра дискусия относно започването на кинетични операции в Западна Африка. Твърди се, че старши директорът по борба с тероризма Себастиан Горка настоява за въздушни удари срещу ислямистката мрежа Джамаат ал-Ислам уал-Муслимин (JNIM) — официален клон на Ал Кайда в региона. Според медийни публикации, цитиращи анонимни източници от Пентагона, в момента липсва пълен консенсус сред американските военни планиращи относно мащаба на подобна операция.

Вашингтон обаче не разглежда геополитиката през призмата на сигурността, а през логиката на търговския счетоводен баланс. Докато обсъжда въздушни тактики, администрацията на Тръмп вече призовава правителствата от Северна и Западна Африка да закупат американска военна техника и логистични услуги. Белият дом е отправил призив дори към страните от НАТО да подкрепят новообразувания Алианс на държавите от Сахел (AES) в битката му срещу джихадистите.

Зад тази неочаквана загриженост за сигурността на Бамако прозира прагматичен трансакционен модел.

Пазарът на литий и злато в замяна на ликвидирани командири

Според запознати с дипломатическите сондажи, американската страна е предлагала на правителството в Бамако физическо ликвидиране на ключови терористични лидери в замяна на концесионни права върху минни находища за американския капитал. Сахел не е просто пустиня; под пясъците на Мали лежат едни от най-големите проучени резерви на литий (проектът Бугуни и Goulamina), както и богати златоносни жили в геоложкия пояс Биримиан.

Това е втората подобна дискусия във Вашингтон в рамките на една година.

В същото време сигурността в Мали, Буркина Фасо и Нигер претърпя пълна преструктурираща промяна. След поредицата от военни преврати между 2021 г. и 2023 г., трите бивши френски колонии скъсаха с Париж, изгониха контингентите на операция „Бархан“ и сформираха Алианса на държавите от Сахел (AES). На мястото на френските войски дойде руският Африкански корпус. В Нигер и Буркина Фасо руските инструктори се ограничават до обучение и охрана на ключова инфраструктура, но в Северно Мали те участват в преки бойни действия рамо до рамо с малийската армия (FAMa).