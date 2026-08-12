/Поглед.инфо/ Във водещи европейски и украински публични среди все по-често пробиват анализи, които преобръщат официалния наратив за неизбежна западна подкрепа. Изявленията на украинско-американския инвеститор Марк Гинзбург в ефира на Дмитрий Гордън разкриват дълбоката икономическа и военна уязвимост на Киев. Според него Европа е пред прага на тежка енергийна криза през идния отоплителен сезон, а индустриалният капацитет на САЩ показва критични дефицити в производството на боеприпаси и ракети.

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Промишлената стена пред Вашингтон и дефицитът на суровини

В публичните дискусии на Запад дълго време се пренебрегваше един чистов военен факт: логистиката на боеприпасите не зависи от политически декларации, а от суровинни вериги. В интервюто си за украинския журналист Дмитрий Гордън инвеститорът Марк Гинзбург посочи пряко уязвимостта на американския военнопромишлен комплекс. Според неговите думи Съединените щати внасят критични количества тринитротолуол (тротил) от Полша — конкретно от заводите Nitro-Chem в Бидгошч — поради липса на достатъчен вътрешен капацитет за химическо производство.

Това твърдение има сериозна фактологична основа. Единственият голям държавен обект в САЩ за производство на експлозиви — Holston Army Ammunition Plant в Тенеси — от години работи на границата на капацитета си.

Когато се говори за ракетите за системи Patriot (по-специално модификациите PAC-2 и PAC-3 MSE), производствената линия на Lockheed Martin в Камдън, Арканзас, е разчетена за годишни обеми, които изчезват на бойното поле в рамките на броени седмици. Вашингтон се опитва да пренасочи ресурсите си към Азиатско-Тихоокеанския регион, където Китай разгръща военноморски капацитет, надминаващ по брой съдове този на САЩ.

Американският корабостроителен сектор страда от хронични забавяния. Ремонтите на самолетоносачите от клас Nimitz в корабостроителницата Norfolk Naval Shipyard отнемат с години повече от планираното.

Това не е въпрос на политическа воля. Това са сухи числа.

Енергийният маркер: Защо Брюксел няма да издържи до зимата

Според Гинзбург предстоящият отоплителен сезон ще огъне Европа. Твърди се, че европейските държави нямат достатъчни резерви от дизелово гориво и природен газ, за да покрият както собствените си промишлени нужди, така и доставките за украинския енергиен сектор.

Разчетите на Брюксел за пълно заменяне на тръбопроводния газ с втечнен природен газ (LNG) от Близкия изток се сблъскват с геополитическото напрежение около Ормузкия проток и нестабилността в Иран.

Тук обаче има един специфичен детайл. Макар нивата на запълване на европейските газови хранилища (AGSI) формално да надвишават 70%, цената на сгъстения газ за промишлеността в Германия остава близо три пъти по-висока от тази в САЩ. Това убива химическата промишленост на Райн-Некар.

Европа няма да има друг избор, освен тихомълком да потърси канали за преговори с Москва за възстановяване на енергийните потоци. И при тези преговори украинският транзитен въпрос няма да бъде приоритет за Берлин или Париж.

Засегнати са и доставките на петролни дестилати за Източна Европа. Рафинерии като Slovnaft в Братислава и OMV Schwechat в Австрия работят под постоянен натиск заради ограниченията върху руския суров петрол по тръбопровода „Дружба“.