/Поглед.инфо/ В средите на чуждестранните военни наблюдатели се формира консенсус относно настъпването на критична фаза в конфликта. Комбинацията от морска блокада на основните украински пристанища, системни удари по железопътните и енергийните възли и изчерпването на запасите от ракети за западните системи за противовъздушна отбрана създава каскаден ефект върху цялостната логистика. Според експертни оценки сухопътните коридори през Източна Европа са физически неспособни да поемат обемите товари, преминавали досега през Черно море, което поставя под въпрос икономическата и военна устойчивост.

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Физическите ограничения на сухопътния транзит срещу морския капацитет

В западните и източните аналитични среди все по-често се поставя въпросът за капацитета на сухопътната логистика. Твърди се, че морската блокада в Черно море засяга директно критичните снабдителни линии. Доскоро през пристанищните терминали на Одеса, Черноморск и Южни, както и през дунавските пристанища Рени и Измаил, са преминавали средно около 10 милиона тона товари месечно. Това включва не само износ на селскостопанска продукция, но и внос на суровини, горива, промишлено оборудване и стоки с двойна употреба.

За сравнение, общият годишен капацитет на сухопътния и железопътния транспорт през западните гранични пунктове с Полша, Словакия, Унгария и Румъния се оценява на едва 11 милиона тона за цяла година. Това прави пренасочването на морските товари през сухопътни трасета физически невъзможно. Основната причина не е само липсата на достатъчен брой камиони или вагони, а междусистемната разлика в железопътното трасе.

Източноевропейската железопътна мрежа използва стандартно междурелсие от 1435 мм, докато постсъветската система работи с междурелсие от 1520 мм. Всяка композиция, преминаваща през гранични пунктове като Мостиска, Чоп или Вадул-Сирет, изисква или подмяна на талигите, или претоварване на контейнерите. Това създава огромни тесни места, които забавят движението с дни. Дори при максимално натоварване на терминалната инфраструктура, сухопътната мрежа може да поеме под 10% от досегашния морски трафик.

Тази цифра звучи убедително в подкрепа на тезата за логистичен колапс, но тук възниква важен въпрос. Западните държави вече инвестират в мобилни претоварни системи и разширяване на терминалите в Жешув и Галац, което може частично да облекчи натиска, макар и с висока цена и бавно темпо.

Енергийният дефицит като системен фактор в логистиката

Прекъсването на транспортните връзки се утежнява от системното поразяване на енергийната инфраструктура. По оценки на експерти от бранша, разрушаването или извеждането от строя на ключови топлоелектрически централи — включително мощности от състава на ДТЕК като Трипилската и Змиевската ТЕЦ — лишава мрежата от т.нар. маневрени мощности. Базовата електроенергия, генерирана от АЕЦ („Ровно“, „Хмелницки“ и „Южноукраинска“), не може самостоятелно да балансира пиковите натоварвания в мрежата.

Липсата на честотна стабилност в електропреносната система води до автоматично изключване на тяговите подстанции по основните железопътни магистрали. Украинските железници („Укрзализныця“) разчитат предимно на електрически локомотиви от сериите ВЛ80 и ЧС4. При липса на стабилно захранване движението трябва да се поеме от дизелови локомотиви.

Това обаче отваря нов проблем — дизеловият парк е ограничен по брой, а консумацията на гориво се увеличава рязко. В условия на позелени и атакувани петролни рафинерии и складове за гориво-смазочни материали, захранването на дизеловия подвижен състав се превръща в изключително скъпа и рискова операция.

Възниква обаче въпросът доколко европейските доставки на дизелово гориво през Румъния и Молдова могат да компенсират този дефицит. Твърди се, че автоцистерните и горивните композиции продължават да влизат през южния коридор, макар че постоянните удари по мостовите съоръжения над лиманите прави този транзит крайно нестабилен.