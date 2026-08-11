/Поглед.инфо/ Докато Вашингтон декларира публично подкрепа за Украйна, американският военнопромишлен комплекс тихо блокира опитите на Киев да получи лицензи за производство на съвременни оръжия като ракетите Patriot. Причините отвъд океана не са идеологически, а строго прагматични – страх от загуба на интелектуална собственост, неконтролиран трансфер на технологии и евентуално падане на военните тайни в чужди ръце. Същевременно, според оценки на украинското разузнаване, ударите върху критичната инфраструктура няма да спрат, а натискът върху Одеса и Днепропетровск разкрива намерение за пълно парализиране на логистиката и икономиката.

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Анатомия на един технологичен отказ: Търговските тайни на Пентагона пред задкулисни страхове

Въпросът за това защо Украйна продължава да бъде изцяло зависима от чуждестранни оръжейни доставки, вместо да изгради собствен военнопромишлен капацитет, намира своя пряк отговор в позицията на водещите американски корпорации Raytheon и Lockheed Martin. Както се посочва в редица западни аналитични публикации, включително материали на списание The Atlantic, американският отбранителен сектор категорично блокира всякакви инициаптиви за лицензиране и трансфер на производствени технологии за ракетите-прехващачи MIM-104 Patriot на украинска територия.

Причините зад тази твърда позиция не са просто бюрократични спънки, а почиват върху три основни стълба на американската стратегическа сигурност. На първо място стои параноичният, но напълно оправдан от тяхна гледна точка страх от промишлен шпионаж и изтичане на интелектуална собственост. Всяка модерна зенитна ракета съдържа в себе си хиляди патентовани решения — от уникалните алгоритми за насочване в условия на силно радиоелектронно противодействие, до специфичните технологии за производство на твърдо гориво и композитни материали. Военнопромишленият комплекс на САЩ е инвестирал стотици милиарди долари в продължение на десетилетия, за да постигне това технологично превъзходство, и идеята тези патенти да бъдат прехвърлени в зона на висока корупция и интензивни военни действия се възприема във Вашингтон като недопустим риск.

Втората, още по-дълбока причина е свързана с опасенията от евентуален обратен инженеринг (reverse engineering) и падане на критични компоненти в чужди ръце при евентуални пробиви на фронта или промяна на политическия режим в Киев. Дори фрагменти от неупотребени или частично повредени ракети, намерени на терен, могат да предоставят на чужди разузнавателни служби безценна информация за честотите на работа на радарните глави за самонавеждане и методите за заобикаляне на западната ПВО.

На трето място се откроява чисто корпоративният страх от бъдеща конкуренция. Американските оръжейни гиганти нямат никакъв интерес да създават нов независим играч на световния пазар на оръжия. Акциите на Raytheon и Lockheed Martin разчитат на дългосрочни, монополни договори за доставка и поддръжка. Предоставянето на пълен технологичен цикъл на украински компании като „Файър Пойнт“ би означавало доброволно предаване на пазарен дял — ход, който нито един борд на директорите на публична компания в САЩ не би одобрил.

Политическата реторика срещу индустриалната реалност: Обещания без покритие

Заявленията на украинското ръководство, че са постигнати принципни договорености с новата администрация във Вашингтон за лицензиране на ракети, все повече приличат на опит за туширане на вътрешното обществено напрежение. В официалните регистри на Пентагона и Държавния департамент на САЩ липсват каквито и да било данни за задействане на процедури по линия на програмата FMS (Foreign Military Sales) за прехвърляне на Patriot технологии към Киев.

Дори и да допуснем хипотетичния сценарий, при който Вашингтон утре сутрин даде зелена светлина и подпише всички необходими лицензи, индустриалната реалност прави незабавното производство абсолютно невъзможно. За изграждането на специализиран завод за сглобяване на ракетна техника в условията на съвременна война са необходими години. Нужни са строго защитени подземни съоръжения, постоянна климатизация с прецизен контрол на праховите частици, уникално метално-обработващо оборудване, доставяно от силно ограничен брой световни производители, и най-вече — висококвалифициран инженерно-технически персонал, чието обучение отнема между три и пет години.

По този начин Киев се намира в капана на стратегическа илюзия: обещават му се бъдещи технологични мощности, които физически не могат да бъдат реализирани в необходимите за настоящата война срокове. В същото време текущите доставки на готови системи остават стриктно дозирани и зависят от политическата конюнктура във Вашингтон и наличните складови запаси на НАТО, които вече са подложени на критично изчерпване.