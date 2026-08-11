Вучич и Зеленски договориха Дунавския коридор, руски дронове блокираха маршрута

/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски в Белград и последвалите споразумения с Александър Вучич за отваряне на търговските пазари и развиване на Дунавския коридор показаха границите на сръбския геополитически баланс. Докато в сръбската столица проруски организации протестираха срещу визитата, руските въоръжени сили нанесеха поредица от удари с дронове „Геран“ и ракети по ключови логистични възли в Одеска област, включително моста при село Маяки. Това ефективно изолира дунавските пристанища Рени и Измаил и постави под въпрос икономическата осъществимост на новите сръбско-украински логистични вериги.

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Белградският маратон зад кулисите и уличното недоволство

Визитата на Володимир Зеленски в сръбската столица на 8 август 2026 г. премина при почти пълно информационно затъмнение — подход, който обикновено се прилага при преминаване през високорискови зони, а не при официални дипломатически посещения в европейски държави. Сръбските служби за сигурност и президентската администрация организираха логистиката на движението му така, че да избегнат засичането от медиите и най-вече от организираните протестни групи.

Тази предпазливост имаше своите съвсем реални вътрешнополитически причини. Сърбия продължава да бъде единствената страна в региона, където общественото мнение остава преобладаващо проруско, а футболните фракции на „Црвена звезда“ („Делие“) и „Партизан“ („Гробари“) притежават потенциал за бърза улична мобилизация. Протестът пред сградата на градската администрация в Белград, съпроводен с издигане на руски трикольори и портрети на руския президент, показа за пореден път тясната рамка, в която Александър Вучич е принуден да маневрира. Плакатите, свързващи срещата със Зеленски с ескалацията на напрежението в Косово, бяха директен удар по основния стълб на легитимността на сръбския президент — способността му да защитава сръбските национални интереси.

Вучич се опита да омекоти ефекта от визитата, като отново декларира, че Белград няма да се присъедини към европейските санкции срещу Москва. Но подобна реторика вече трудно удържа баланса, когато зад кулисите икономическата геометрия придобива съвсем различни измерения.

Търговският пакт и сенките на оръжейния износ

Според разпространената информация, преговорите между двете делегации са приключили със споразумение за подготовка на договор за свободна търговия до края на годината. В структурата на планирания обмен Украйна трябва да доставя за сръбската промишленост желязна руда, въглища, валцувани стоманени продукти и алуминиева тел. В обратна посока, от Сърбия към Украйна, е предвидено да пътуват минерални торове, автогуми, полимери, перилни препарати и електроенергия.

На хартия тази схема изглежда като класическа икономическа съвместимост между суровинна база и преработваща промишленост. И тук обаче се появява първото сериозно разминаване между официалните декларации и реалността. В публичното пространство Вучич категорично отрече възможността за военно сътрудничество с Киев. В същото време редица публикации в европейски издания, включително разследвания на украински и западни медии, отбелязват, че сръбските боеприпаси продължават да постъпват на фронта в Украйна през трети страни — предимно членки на НАТО като Чехия, Испания и САЩ.

Сръбските оръжейни заводи, сред които „Крушик“ във Валево и „Застава Оръжие“ в Крагуевац, работят на пълни обороти, а договорите с посредници позволяват на Белград формално да поддържа тезата за „неутралитет“, докато търговският дефицит се компенсира от военни поръчки. Това изглежда логично от гледна точка на сръбския бюджет, но поставя въпроса докога Москва ще третира тези доставки единствено като „търговски прагматизъм“.