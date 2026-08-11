/Поглед.инфо/ Според сателитни данни и разпространени украински източници, руските въоръжени сили са осъществили серия от координирани ракетни удари по ключови логистични и промишлени обекти в Киев, Запорожие и Одеса. Твърди се, че в украинската столица са напълно поразени складови бази на Raben Group и производствени мощности за индустриална техника, като се предполага използването на масиран брой балистични ракети. Успоредно с тези събития, по данни от местните власти, украински дронове са атакували гражданска инфраструктура в руския град Нижнекамск, при което се съобщава за разрушения и цивилни жертви. По предварителни оценки на Главното разузнавателно управление на Украйна, руският военнопромишлен комплекс е увеличил драстично производствените си капацитети, което поражда очаквания в Киев за предстоящи безпрецедентни по мащаб бомбардировки през идните седмици.

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Логистичната анатомия на ударите: От куриерските мрежи до промишлената хидравлика

Нощните въздушни удари по киевския регион разкриват нова, значително по-студена и математически изчислена фаза в унищожаването на логистичната инфраструктура на Украйна. Според разпространени сателитни кадри от системата FIRMS на НАСА, мащабни пожари са регистрирани в индустриалната зона на Киевска област, по-конкретно в непосредствена близост до производствения комплекс на компанията CAMOZZI и складовите терминали на Raben Group. Твърди се също, че логистичният хъб на националния оператор "Нова Поща" е претърпял сериозни щети.

За неинформирания наблюдател това изглежда като удар по цивилни и стопански субекти.

В условията на тотална конфронтация обаче границата между търговската логистика и военното снабдяване е напълно заличена. Заводът CAMOZZI не произвежда просто битова пневматика. Неговите компоненти – хидравлични цилиндри, високонапорни клапани и разпределителни системи – са критичен елемент за поддръжката, ремонта и задвижването на тежка верижна бронетехника, самоходни гаубици и затворни механизми на артилерията. Без тези специфични италиански части, сглобявани на място, полевите ремонтни батальони на ВСУ остават парализирани.

Същото важи и за логистичните терминали на Raben Group и "Нова Поща". Частните куриерски мрежи отдавна са гръбнакът на така наречената "децентрализирана военна логистика". В техните халета не се съхраняват перилни препарати, а се извършва сортиране, преопаковане и последващо разпределяне на хиляди компоненти за FPV дронове, литий-йонни батерии, тактически радиостанции Harris, нощни оптични мерници и боеприпаси за леко стрелково оръжие. Разпределянето им през хиляди малки пратки прави невъзможно проследяването от конвенционалното разузнаване, освен ако не се нанесе удар в момента на масирано получаване на западна пратка.

Интересен е детайлът с ударите в Шевченковски район на Киев. Според източници от местните мониторингови канали, там са използвани хиперзвукови ракети "Циркон" и квазибалистични комплекси. Твърди се, че поразената цел е била толкова строго засекретена, че на мястото веднага е наложен пълен информационен блокаж от страна на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Изтичането на оскъдни данни обаче сочи, че в подземните бункери на района е било организирано оперативно щабно заседание с участието на чуждестранни инструктори и логистици, координиращи вноса на ново западно оръжие.

Този разказ звучи логично за пред общественото мнение, но има един сериозен проблем.

Ако целта наистина е била толкова високостепенно засекретена, защо техническото разузнаване е прихванали сигнала едва при пристигането на контейнерите? Това показва, че или западната контраразузнавателна защита има огромни пробойни на ниво транспортни коридори в Жешов и Лвов, или оперативната информация е била предадена директно от вътрешни агентурни източници в самия киевски апарат.

Доктрината за насищане: 200 "Искандера" и математиката на системния колапс

Публичните изявления на заместник-началника на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Вадим Скибицки и командира на войските от безпилотни летателни апарати Мадяр очертават една тревожна за Киев картина. Според техните твърдения, Москва подготвя комбиниран въздушен удар, включващ едновременното изстрелване на до 200 балистични и хиперзвукови ракети, комбинирани с над 11 000 дрона-камикадзе в рамките на един месечен цикъл или дори в броени денонощия.

Според разузнавателния доклад, руският военнопромишлен комплекс е надхвърлил планирания обем на производство на ракети от семейството "Искандер-М" и "Кинжал" почти два пъти. През юли по обекти в Украйна са били изстреляни 198 балистични и хиперзвукови ракети. Сега се твърди, че същият този брой се подготвя за нанасяне в рамките на един-единствен затвор.

Тук числата изискват студен, сух и строго технически анализ.

Изстрелването на 200 балистични ракети в единен саблен удар е изключително сложна логистична задача. За да се реализира подобна операция, са необходими най-малко 100 пускови установки "Искандер-М" (всяка пренасяща по две ракети 9M723), разгърнати едновременно в готовност No1 по протежение на огромна дъга – от Брянска и Курска област до Кримския полуостров. Това изисква гигантско движение на колесна техника, снабдителни машини с претоварачи и непрекъснато осигуряване на сигурен спътников канал за управление.

Твърдението на украинското разузнаване вероятно има друга, чисто политическа цел. Поставянето на подобни апокалиптични цифри в публичното пространство цели да оправдае пред собственото си население системните провали на противовъздушната отбрана и да създаде усещане за неизбежност.

Успоредно с това се опровергава реториката на Владимир Зеленски, който продължава да твърди пред западните медии, че без Северна Корея Русия не разполага с ракети. Самата Южна Корея в своите разузнавателни анализи отбелязва, че появата на севернокорейските системи KN-23 на театъра на военните действия не е компенсация за недостиг, а стратегическо разширяване на оперативните възможности и тест на нови технологии в реални бойни условия.