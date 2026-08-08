Пекин връща изходните визи: Как технологичната война затвори китайската граница

/Поглед.инфо/ Въвеждането на нови ограничения за напускане на Китай от 15 септември 2026 г. бележи преход от конституционни свободи към сдържане на технологичния трансфер. Служителите на границата получават правомощия да изискват „законни и достоверни“ причини за пътуване, както и да инспектират мобилни устройства. Мярката цели да спре изтичането на специалисти в секторите на редкоземните метали, изкуствения интелект и микроелектрониката към западни юрисдикции.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административната бариера като стратегически щит

На 15 септември 2026 г. Китай променя режима за преминаване на държавната си граница. Не става дума за чужденци. Новите разпоредби засягат пряко китайските граждани. От тази дата всеки напускащ ще трябва да представя доказателства за „законни и достоверни“ причини за пътуването си. На граничните пунктове служителите вече разполагат с правомощия да извършват разпити и проверка на съдържанието на персонални мобилни устройства. При липса на достатъчно убедителни основания или при откриване на определена информация, излизането се отказва.

Според наличната информация, административната мярка филтрира заминаващите в три основни хипотези. Първо, лица с извършени простъпки зад граница, тълкувани като щета за държавния интерес. Второ, граждани, допуснали нарушения на нормативната база за контрол върху износа или трансфера на технологии. Трето, лица с предишни задържания за опити за незаконно преминаване или използване на нередовни документи. В юридическите среди в Хонконг и Тайпей вече се коментира, че правната конструкция прилича на модифициран вариант на изходните визи, познати от практиката на СССР, където напускането на страната бе подложено на строг партиен и бюрократичен филтър.

Досега ограниченията за пътуване извън страната се базираха на чл. 27 от китайската Конституция и засягаха главно лица, обект на следствие или носители на класифицирана държавна информация. Новата нормативна уредба обаче разширява обхвата до степен, която позволява на властите да тълкуват почти всеки специализиран технологичен опит като фактор, застрашаващ националната сигурност.

Контекстът: Ловът на инженери и пречупването на веригите за събиране на данни

Зад служебените формулировки за „високи стандарти на откритост“ стоят конкретни икономически реалности. През последните две десетилетия Пекин се превърна от консуматор на чуждо инженерно know-how в лидер в области като добива и преработката на редкоземни елементи, квантовите изчисления, изкуствения интелект и компонентите за микроелектрониката. Западната стратегия за овладяване на този монопол се разгръщаше по две основни линии: изкупуване на китайски стартъпи през трети страни (като Сингапур) и пряко превличане на ключов технически персонал.

От години западните консорциуми, изграждащи алтернативни вериги за доставки на редкоземни метали в Австралия, Мексико и САЩ, разчитат на китайски специалисти. Срещу финансови пакети, инвестиционни дялове и право на пребиваване, тези инженери пренасяха оперативни знания за специфичните химико-технологични процеси по разделяне на тежките редкоземни елементи. Точно тези процеси са критичната точка, където западните компании изостават с години от държавни гиганти като China Northern Rare Earth Group.

Тук проличава логиката на китайските власти. Според разпространената информация, още през юни 2025 г. Министерството на търговията в Пекин е започнало да изисква от предприятията от сектора на редкоземните метали подробни списъци с инженерно-техническия състав. На част от тези служители са били иззети международните паспорти. По-късно, през май 2026 г., се появиха данни, че аналогични ограничения за задгранични пътувания са наложени и на водещи разработчици от сектора на изкуствения интелект, работещи за местни технологични гиганти.

Новият нормативен акт системно кодифицира тези отделни ведомствени практики. Липсата на изричен и затворен списък с категориите технологии в новия закон дава възможност на граничните органи и службите за сигурност да прилагат разпоредбите с голяма гъвкавост.