НАСА и SpaceX превръщат лунната орбита в нерегулирано сметище за ракетни степени

/Поглед.инфо/ Падането на горната степен на ракетата Falcon 9 в района на лунния кратер Айнщайн оголи дълбоките пробойни в оперативното планиране на съвременните космически мисии. Докато търговските оператори бързат да усвояват бюджета за частни лунни апарати, неконтролираните кинетични сблъсъци на изоставени ракетни блокове с повърхността на спътника започват да се превръщат в системна заплаха за бъдещите стационарни бази. Документите и съвместните брифинги между НАСА и SpaceX разкриват, че инцидентът, настъпил на 5 август след изстрелването с модули на Firefly Aerospace и iSpace, въобще не е бил вписан в първоначалните балистични изчисления, което поставя под въпрос цялата регулаторна рамка на новата лунна надпревара.

Два тона тротил върху необитаемата база

Ударът на горния етап на Falcon 9 в близост до кратера Айнщайн от началото на август показва колко бързо теоретичните модели на частния космически сектор се сблъскват със суровата физика на орбитирането. По информация от официалните отчети, траекторията на ракетата-носител, изстреляна през януари 2025 г. с товар за мисиите на Firefly Aerospace и iSpace, не е позволявала стандартно повторно навлизане в земната атмосфера. Вместо това, неуправляемият метал с маса няколко тона се превърна в балистичен снаряд, който при приземяването си освободи енергия, съпоставима с експлозията на два до три тона тротил. Процедурата по пасивация на горивната система бе извършена правилно, предотвратявайки последващ взрив от остатъчното гориво в космоса, но това едва ли топли инженерите, които днес трябва да изчисляват безопасността на лунната инфраструктура.

Когато частните космически оператори декларират висока честота на изстрелванията, те рядко обичат да споменават за логистичните остатъци, оставащи в селеноцентрична орбита. В архивните гробища на космонавтиката вече има достатъчно подобни епизоди. През 2022 г. китайска ракетна степен от мисията от 2014 г. също се заби в повърхността, оставяйки двоен кратер поради специфичната си конструктивна маса, състояща се от двигател и адаптер за полезен товар. Разликата е там, че в миналото подобни инциденти бяха или планирани експерименти, или редки технически грешки. Днес те заплашват да се превърнат в ежедневен производствен ритуал.

Илюзията за контролирания лунен експеримент

Ако се разровим в документацията на програмата „Аполо“, ще видим, че НАСА умишлено насочваше третите си степени S-IVB към повърхността, за да генерира сеизмични вълни за монтираните от астронавтите сеизмометри. Тогава всеки грам ускорение се контролираше с военна прецизност. Подобен беше и подходът през 2009 г., когато степента „Кентавър“ от ракетата „Атлас V“ бе забита в кратер близо до Южния полюс в рамките на мисията LCROSS, за да се анализира изхвърленият прахов шлейф за наличие на водна пара. Тогава кинетичният удар бе научен инструмент. Днес сблъсъкът край кратера Айнщайн е просто страничен ефект от съкращаването на оперативните разходи и липсата на достатъчно гориво за спирачен импулс.

Сега, когато държавните агенции и частните корпорации чертаят амбициозни планове за постоянни обитаеми модули, слънчеви електроцентрали и комуникационни възли на повърхността, неочакваните бомбардировки от собствените им задвижващи степени изглеждат парадоксално. Един неконтролиран корпус с висока скорост може да унищожи оборудване за милиарди долари за част от секундата. Решението, което НАСА и SpaceX в момента обсъждат, предвижда създаването на така наречените „орбити за погребване“ — концепция, взаимствана от геостационарната земна орбита, където излезлите от употреба сателити се изтласкват в зона без активно движение.

Но пренасянето на тази практика към Луната се сблъсква с фундаментален физически проблем. За разлика от Земята, където гравитационното поле е сравнително хомогенно, лунното гравитационно поле е белязано от т.нар. маскони — масивни плътностни аномалии под повърхността. Всяка „гробищна орбита“ около Луната е нестабилна по подразбиране и без постоянно коригиране на траекторията, гравитационните смущения рано или късно свалят всеки обект обратно на повърхността. Твърдението, че стандартизирането на коридорите за изстрелване ще реши проблема, за момента звучи по-скоро като застрахователен пиар, отколкото като готово инженерно решение. Без задължителни международни протоколи за изваждане на ракетите от селеноцентричната зона, всяка следваща мисия увеличава риска от катастрофално съвпадение на координати.