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Геоложкото архивно гробище: Как връх Карандаш оцеля след Кислородната катастрофа без органична матрица

/Поглед.инфо/ В Кусинския район на Челябинска област, всред гъстите иглолистни масиви на Южен Урал, се издига скромният по съвременни топографски стандарти връх Карандаш. Измерванията показват едва 610 метра над морското равнище, но лабораторният изотопен анализ на извлечените оттам скални проби показва възраст от над 3,5 милиарда години. Това поставя формирането на масива в архейския еон – период, в който планетарната атмосфера е била доминирана от метан и сероводород, а свободният кислоред практически не е съществувал. Суровите данни от фундаменталната геология превръщат това място в един от малкото съхранени фрагменти от първичната земна кора, избягали от пълно претопяване в мантийния конвейер.

Деж. редактор Александра Докова 11881 прочитания
Геоложкото архивно гробище: Как връх Карандаш оцеля след Кислородната катастрофа без органична матрица
Източник: Kermen Mandzhieva / Getty Images
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Анатомия на една архейска оцеляемост

Когато геолозите за първи път класифицират скалния състав на масива Карандаш, основното объркване идва от плътността и специфичния химически профил на местните скали. Там почти липсват стандартните за по-младите уралски нагъвания гранити. Вместо това основата е изградена от израндит – рядък вид магмена скала от групата на магнезиево-железните габроиди и перидотити, кръстена именно на близкия поток Изранда. Анализите на радиогенните изотопи на самарий и неодим потвърждават, че веществото е кристализирало директно от горната мантия във времена, когато литосферните плочи са функционирали по съвсем различен термодинамичен механизъм. Повечето скални комплекси от тази епоха отдавна са потънали обратно в дълбоките зони на субдукция или са били стрити на прах от последващите тектонични сблъсъци. Тук обаче химическият състав е създал монолит, който е демонстрирал необичайна устойчивост срещу механично и химическо износване.

Изчисленията за степента на денудация показват, че преди милиарди години първичната структура е надвишавала колосални височини, издигайки се високо над тогавашния нисък и гол топографски профил на Земята. Милиардите години преминаване през ледникови епохи, температурни разширения и непрекъсната вятърна ерозия са отнели километри вертикална маса. Това, което виждаме днес край Куса, е просто вкамененият корен на някогашно магмено надигане. Физическата здравина на кварцитите и метаморфизираните гнайси, ограждащи израндитовото ядро, е попречила на масива да се превърне в обикновена седиментна равнина, въпреки че огромната част от съвременните планини на Земята дори не са били проектирани като тектонична идея, когато Карандаш вече е изстивал.

Химия на свят без биологичен кислоред

За да се разбере в каква среда се е оформял този скален блок, трябва да се изчистят всички биологични представи. В архейския еон атмосферата е представлявала гъста, тежка смес от водна пара, въглероден диоксид, метан и амоняк. Нивото на свободен кислоред е било под една стотна от процента спрямо днешните нива. Океаните са съдържали гигантски количества разтворено двувалентно желязо, което при липсата на окисление е придавало на водата наситен тъмен цвят. Планетата се е въртяла значително по-бързо, денонощието е продължавало малко над 18 часа, а Луната се е намирала на драстично по-близко разстояние, упражнявайки колосален приливен натиск върху първичната магмена супа.

При такива условия минералообразованието е следвало коренно различен маршрут. Скалите на Карандаш не съдържат никакви органични следи или черупкови седименти, защото са формирани стотици милиони години преди така наречената Кислородна катастрофа – моментът, в който първите цианобактерии пренастройват химическия баланс на планетата чрез фотосинтеза. Повърхността на масива е преживяла глобалното утаяване на желязото, появата на първите метаногенни организми и пълната подмяна на атмосферните газове. Повечето съвременни геоложки теории изпитват сериозни затруднения при обяснението как подобни ултрабазични масиви са запазили своята кристална структура недокосната от толкова радикални промени в повърхностната химия, което оставя сериозни пробойни в теорията за универсалната скорост на скалната метаморфоза.

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