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Неизвестната мечка на Сиким и косми от Еверест: Данните, които не сглобиха мита за „човека от джунглата“

/Поглед.инфо/ Слуховете за Мандебурунг — триметровото криптидно същество от джунглите на индийския щат Мегхалая — за пореден път повдигат въпроса къде свършва племенният фолклор и къде започва суровата биологична реалност. Докато западни приматолози анализират проби от косми, а индийските държавни институции твърдо отхвърлят феномена, регионът на хълмовете Гаро се превръща в арена на сблъсък между криптозоологични хипотези, въпроси около сигурността и местния етно-туристически бизнес.

Деж. редактор Александра Докова 8695 прочитания
Неизвестната мечка на Сиким и косми от Еверест: Данните, които не сглобиха мита за „човека от джунглата“
ИИ генерирана
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Западната мания по криптиди и геополитическият контекст на североизточна Индия

Историите за космати гиганти, бродещи из субтропичните гори на североизточния индийски щат Мегхалая, не са нов феномен. За племената гаро съществото, наричано „Мандебурунг“ (буквално „човек от гората“), е част от устната tradition от поколения. Но трансформацията на този племенен фолклор в глобална сензация през първото десетилетие на XXI век разкрива далеч по-сложна картина от обикновената детска приказка.

Североизточният ъгъл на Индия, притиснат между Бангладеш, Бутан, Мианмар и Китай (Тибетския автономен регион), исторически представлява силно чувствителна военна и етническа зона. Когато през периода 2007–2008 г. в отдалечените хълмове Западен Гаро се изсипват западни изследователи и журналистически екипи, официалният Ню Делхи реагира с традиционния си хлад. Причината е проста: хълмовете Гаро десетилетия наред бяха оперативен терен за различни сепаратистки формирования, а контролът върху границата с Бангладеш винаги е бил приоритет за индийските служби за сигурност.

Появата на британския приматолог д-р Иън Редмънд — тогава старши консултиращ експерт към Проекта на ООН за оцеляване на големите маймуни (GRASP) — даде на местната легенда международна научна плътност. Поводът за неговата намеса бе инцидент с 11-годишно момче на име Тенгсим Марак, което твърдеше, че е видяло масивно маймуноподобно същество край пещерна цепнатина. Свидетелството на детето само по себе си нямаше да премине прага на новинарския шум, ако местната организация „Туристическо дружество Ачика“ (Achik Tourism Society - TOA) не бе предала на Редмънд морфологични проби — два косъма, намерени в предполагаемо „гнездо“.

Микроскопът срещу ДНК-анализа: Научната задънена улица

Лабораторните заключения на д-р Редмънд, разпространени тогава от международните агенции, съдържаха известна доза двусмисленост. Микроскопският анализ показваше, че структурата на кутикулата на откритите косми не съвпада с тази на известните обитатели на региона — като индийския слон (Elephas maximus indicus), куон (Cuon alpinus) или местните видове макаци. Според Редмънд кутикуларният десен показваше припокриване с епителни образувания от висши примати — включително хора, горили и шимпанзета. Още по-любопитно бе сравнението с артефакт от експедицията на сър Едмънд Хилари до връх Еверест през 1953 г., съхраняван като предполагаема „коса от йети“.

Но тук научната логика се сблъсква с методологически проблем. Последвалите опити за изолация на митохондриална и ядрена ДНК от сходни проби в региона често даваха компрометирани резултати поради бързата деградация на биологичния материал в условията на висока влажност и температура, характерни за субтропичния климат на Мегхалая. По оценка на редица независими биолози, най-вероятното обяснение за подобни проби остава или замърсяване с човешки генетичен материал, или присъствието на все още некатализиран подвид бозайник.

В този контекст криптозоологичната общност бързо извади от архивите хипотезата за Gigantopithecus blacki — гигантски примат, обитавал Азия и изчезнал според официалната палеонтология преди повече от 300 000 години. Проблемът с тази хипотеза е палеоекологичен: фосилният запис за Gigantopithecus се състои предимно от зъби и долни челюсти, открити в Южен Китай и Виетнам, като няма нито едно стратиграфско доказателство, че видът е оцелял до холоцена, камо ли да обитава съвременните, силно фрагментирани гори на Индия.

ХРОНОЛОГИЯ НА КЛЮЧОВИТЕ СЪБИТИЯ И СИГНАЛИ ЗА МАНДЕБУРУНГ:

1999 г. — Докладван случай в хълмовете Гаро за отвлечен местен жител; липсва официално разследване от полицията на щат Мегхалая.
2003 г. — Ловецът Нелбисон Сангма твърди, че е наблюдавал триметрово същество в продължение на 3 дни край горска долина.
2005 г. — Сигнал от село Ронгри за навлизане на непознато същество в жилищна постройка; липсват физически доказателства.
2007–2008 г. — Случаят "Тенгсим Марак". Организацията TOA предава проби от косми на д-р Иън Редмънд. Започва медиен шум.
Януари 2024 г. — Фотокапан на WWF-India в щат Сиким заснема Тибетска синя мечка (*Ursus arctos pruinosus*), което засилва скептичната научна теза.

Данни и терен: Физическият профил според местния доклад

За да се разбере систематиката на този мит, трябва да се анализира консолидираният доклад, изготвен от организацията TOA. Документът обобщава профила на Мандебурунг въз основа на анкетирани свидетели:

  • Ръст и тегло: Височина между 2,5 и 3,0 метра; приблизително тегло около 300 кг.
  • Анатомични белези: Двукрака локомоция (бипедализъм), гъста черна или черно-кафява козина, силна остра миризма, отделяна от кожните жлези.
  • Следи: Следи от стъпки с дължина между 35 и 40 см (за сравнение, средната дължина на човешка подметка е около 26–28 см).
  • Диета: Предимно вегетарианска (бамбукови филизи, банани, корени, кора от дървета), с епизодично консумиране на сладководни раци.
  • Поведение: Плахо, с нощна активност; строи временни средища/„гнезда“ на открито.

Тук обаче сметката не излиза. Твърдението за 300-килограмов двукрак хербивор, който обитава джунглите на Мегхалая, без да оставя постоянни биомаркери, противоречи на капацитета на местната екосистема. За поддържането на устойчива популация от толкова големи бозайници е необходим минимален размер на ефективната популация (Ne), който обикновено се изчислява на поне няколкостотин индивида. В щат като Мегхалая, където обезлесяването и откритият добив на въглища (т.нар. rat-hole mining) са разрушили голяма част от горския масив през последните три десетилетия, съществуването на подобна скрита група изглежда биологично почти невъзможно.

Племенната икономика и феноменът на „ловците от Ачика“

Не бива да се пренебрегва и социо-икономическият двигател зад историята. Мегхалая е щат с преобладаващо племенно население (предимно гаро и кхаси). Източното и Западното дружество на хълмовете Гаро изостават икономически спрямо централната част на щатската столица Шиллонг.

Създаването на „Туристическото дружество Ачика“ (TOA) и акцентирането върху Мандебурунг се появиха в период, когато щатското правителство започна да налива средства в програмите за екотуризъм. Твърдението на водачите на TOA, че „100% вярват в съществуването на нещо в гората“, е идеалният маркетингов инструмент за привличане на чуждестранни криптозоолози, телевизионни екипи (като тези на Discovery Channel и History Channel) и любители на екстремни пътувания. В това няма престъпление, но има ясната финансова логика на регион, търсещ поминък.

Забележително е, че разказите за отвлечени хора (както случаят от 1999 г.) или за същества, влизащи в селски колиби да гасят огньове (случаят от 2005 г. в село Ронгри), носят белезите на класически етнографски фолклор. Тези съобщения нямат никакво публично потвърждение от щатската полиция или от Горския департамент на Мегхалая. Липсват съдебно-медицински протоколи, липсват и официални протоколи за оглед на местопроизшествие.

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