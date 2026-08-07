Китай ще укрепи основите и ще постави ново начало за стабилно развитие през следващите пет години

/Поглед.инфо/ В условия на сложната външна обстановка генералният секретар на ЦК на ККП Си Дзинпин определи основните стратегически задачи за икономическото и социалното развитие през периода на 15-ия петгодишен план. Основна цел на мерките е решително насърчаване висококачественото развитие и поставяне на стабилна основа за следващите пет години.

През първата половина на годината брутният вътрешен продукт на Китай възлиза на 69,6 трилиона юана, което представлява ръст от 4,7% на годишна база. Прирастът е най-големият за същия период през последните пет години.

На 30 юли Политбюро на ЦК на ККП проведе заседание, на което бяха разпределени задачите за икономическата работа през втората половина на годината. На заседанието беше подчертано, че трябва да се насърчава устойчивото развитие на икономиката в нова, по-качествена и по-благоприятна посока.

На събранието по повод 105-ата годишнина от основаването на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин отправи призив към цялата партия да „затвърди увереността си и да продължи да се бори“, за да може до средата на този век да бъде изградена изцяло модерна социалистическа велика сила, с което да се постигне втората стогодишна цел.