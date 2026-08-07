Какъв сигнал изпращат новите китайски контрамерки срещу САЩ?

/Поглед.инфо/ На 5 август китайското Министерство на търговията и други институции обявиха ответни мерки срещу серия ограничения, наложени от Федералната комисия по комуникациите и Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Пекин заяви, че действията на Вашингтон нарушават постигнатите договорености между лидерите на двете страни и накърняват законните интереси на Китай. Китайската страна призова САЩ да отменят съответните мерки и да се върнат към решаването на различията чрез диалог и сътрудничество.

От края на юли американските власти въведоха нови ограничения върху вноса на високотехнологично роботизирано оборудване и електроинвертори, както и разшириха списъка със санкционирани китайски компании по закона за предотвратяване на принудителния труд на уйгурите. Според китайски анализатори тези действия са част от дългосрочна стратегия за оказване на натиск върху Китай.

Пекин подчертава, че отношенията между Китай и САЩ трябва да се основават на взаимно уважение, мирно съвместно съществуване и взаимноизгодно сътрудничество. Предприетите контрамерки от страна на Пекин са целенасочени и сдържани, като целят защита на националните интереси, без да подкопават стабилността на двустранните отношения.

Конкуренцията между двете големи икономики е неизбежна, но тя трябва да бъде честна и основана на правила, а не да се изразява в едностранни ограничения и натиск срещу предприятия и индустрии.