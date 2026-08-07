„Шестте мрежи“ осигуряват солидна опора за висококачествено икономическо развитие

/Поглед.инфо/ На заседание на Политбюро на Централния комитет на ККП, проведено на 30 юли, беше подчертана важността на това „да се насърчава съвестното планиране и изграждането на „шестте мрежи“. Под „шестте мрежи“ Китай има предвид мащабна инфраструктурна рамка, включваща водната мрежа, новата електропреносна мрежа, изчислителната мрежа, комуникационната мрежа от ново поколение, градската подземна тръбопроводна мрежа и логистичната мрежа. Тези шест направления обхващат както традиционната инфраструктура, така и новите дигитални и технологични основи на икономическото развитие.

Това е вторият важен сигнал от централното ръководство за развитието на тази стратегическа инфраструктурна рамка. Още на заседанието на Политбюро от 28 април беше поставена задачата за „засилване на планирането и изграждането“ на тези шест вида мрежи. Фактът, че „шестте мрежи“ все по-често присъстват в ключови заседания и икономически планове, показва тяхното значение като дългосрочна стратегическа основа за развитието на страната.

Тези инфраструктурни проекти не са само средство за стимулиране на инвестициите и разширяване на вътрешното търсене. Те се разглеждат и като важен двигател за повишаване на ефективността, ускоряване на технологичното развитие, подобряване на качеството на живот и укрепване на икономическата сигурност. Мащабът на тази стратегия се вижда от данните, представени от Държавната комисия за развитие и реформи на пресконференция на 31 юли. През периода на 15-ия петгодишен план (2026-2030 г.) инвестициите в новата електропреносна мрежа се очаква да надхвърлят 5 трилиона юана, в градската подземна тръбопроводна мрежа – около 5 трилиона юана, а изграждането на изчислителната мрежа ще привлече допълнителни преки инвестиции от 4 трилиона юана.

Експерти посочват, че „шестте мрежи“ имат двойна роля – в краткосрочен план подпомагат разширяването на търсенето и стабилизирането на растежа, а в дългосрочен план оптимизират икономическата структура, повишават ефективността и укрепват устойчивостта на икономиката. По този начин те дават отговор на два ключови въпроса – къде да се насочат инвестициите и как да се постигне по-висока възвръщаемост от тях.

Още по-важното е, че „шестте мрежи“ не представляват отделни и независими инфраструктурни проекти. Те включват както традиционна, така и нова инфраструктура, но са изградени като взаимосвързана система, в която отделните елементи се допълват, подкрепят и усилват взаимно. Именно тази координация позволява общият ефект да надхвърля простото събиране на резултатите от отделните проекти.

Добър пример за това е взаимодействието между изчислителната мрежа, новата електропреносна мрежа и комуникационната мрежа от ново поколение. Новата електропреносна мрежа осигурява стабилно и чисто електрозахранване, изчислителната мрежа действа като „мозък“, който подпомага интелигентното управление на електроенергията и по-ефективното използване на възобновяемата енергия, а комуникационната мрежа служи като „магистрала“ за пренос на данни, позволявайки координирано разпределение на изчислителните ресурси между различни региони.

Изграждането на „шестте мрежи“ вече преминава от етап на планиране към реални действия. Повечето от големите проекти, предвидени за стартиране през тази година, вече са в ход. Част от тях вече са завършени и функционират. Например в централния възел на Националната суперкомпютърна интернет мрежа в Джънджоу десетки хиляди изкуствени интелектуални чипове, произведени в Китай, работят с висока изчислителна мощност, предоставяйки подкрепа за развитието на цифровата икономика.

В същото време редица ключови проекти продължават да се изграждат ускорено. Сред тях е проектът за допълнително водоснабдяване от река Яндзъ към река Хан по средната линия на водния трансфер „Юг–Север“, който е важна част от националната водна мрежа. При подобен мащабен инфраструктурен план се отварят нови възможности и за частния капитал. Данните показват, че през първото полугодие частните инвестиции във водната мрежа са надхвърлили 10,8 милиарда юана, което представлява ръст от 85,8% на годишна база. В бъдеще ще бъдат представени още проекти със стабилна оперативна доходност, които да привлекат повече частни предприятия.

Особено голям потенциал има при изграждането на изчислителната мрежа, която основно разчита на инвестиции от предприятията. Това създава широко пространство за участие на частния сектор. Държавната комисия за развитие и реформи ще засили стратегическото планиране, насоките и ресурсната подкрепа, за да създаде по-добра среда за частните инвестиции.

От стабилизиране на настоящия икономически растеж до създаване на основа за бъдещо развитие, от преодоляване на слабите места до изграждане на нови конкурентни предимства – тази инфраструктурна рамка за трилиони юани се превръща в ключова опора за висококачественото развитие на китайската икономика.