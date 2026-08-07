/Поглед.инфо/ Говорител на Националната морска комисия на Филипините заяви, че всякакви маневри от страна на Китай в района на остров Хуанйен са считани за „незаконни дейности“ от Филипините.

В коментар на това говорителят на китайското Министерство на отбраната полковник Чън Си заяви, че остров Хуанйен е неотменна част от територията на Китай. Китай устойчиво, мирно и ефективно изпълнява суверенитет и управление на остров Хуанйен и е единствената страна, която има право да обяви базови линии на териториалните води там според международното право. Дейностите на филипинската страна сериозно нарушават суверенитета на китайската територия, международното право и основните принципи на международните отношения, като именно затова са незаконни и невалидни.

Чън Си настоя филипинската страна веднага да спре незаконните дейности за нарушаване на морските териториални права на Китай, както и да спре провокациите, пропагандата и спекулациите. Китайски войски ще вземат решителни и ефективни контрамерки срещу всякакви намерения за провокации в Южнокитайско море.