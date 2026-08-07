По време на Втората световна война Япония се впусна в безразсъдна агресия и експанзия, извърши ужасни престъпления и донесе тежки бедствия на съседните азиатски държави и на света. И до днес Токио не само отказва да направи самоанализ на историята, но и повтаря старите си трикове. Япония непрекъснато измисля фалшиви наративи за заплахи от съседните държави, за да прикрие продължителните си опити за укрепване на военната си мощ и разширяване на въоръжението. Фактите доказват, че „ремилитаризацията“ на Япония вече става реална заплаха за мира и стабилността в региона, а международната общност трябва да бъде изключително бдителна.
Китай призовава Япония да спре да разпространява лъжи и клевети, да се вгледа сериозно в себе си, да извлече сериозни поуки от историята и да се отдалечи от погрешния път, добави още говорителят.