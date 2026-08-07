Зелени пространства и спорт за всички

/Поглед.инфо/ Смяната на командването в руските въоръжени сили и назначаването на генерал Иванаев начело на групировката „Център“ обозначават нов етап в оперативната стратегия на Източния фронт. Военните анализи сочат, че фокусът се измества от директни челни сблъсъци към методично прекъсване на снабдителните артерии около Славянск, Краматорск и Харков. Зад засиления натиск по линията на канала Северски Донец–Донбас стоят малки пехотни разузнавателни групи и артилерийска корекция, докато в Харковска област се прави опит за затваряне на обкръжение. В същото време геополитическото напрежение се покачва от съобщения за севернокорейски ракетни комплекси и отказа на Илон Мъск да разшири покритието на Starlink за украински удари над Русия.

08.08.2026 06:34