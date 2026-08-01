Москва затяга санитарния контрол за арменски стоки след телефонен разговор между Путин и Пашинян

/Поглед.инфо/ Отношенията между Москва и Ереван навлизат във фаза на открит икономически и дипломатически натиск. След проведените парламентарни избори в Армения и последвалия телефонен разговор между руския президент и Никол Пашинян, липсата на официално протоколно поздравление от страна на Кремъл бе интерпретирана от редица наблюдатели като ясен знак за промяна в курса. Позицията на Москва спрямо действията на арменското правителство се втвърдява, което вече се отразява върху търговските потоци през въвеждане на санитарни и фитосанитарни ограничения за арменски селскостопански стоки. В отговор Ереван поставя под въпрос условията по концесионния договор за железопътната си мрежа.

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Дипломатическият сигнал от телефонния разговор

На 29 юли премиерът Никол Пашинян публично потвърди, че по време на проведения на 27 юли разговор руският държавен глава не го е поздравил за изборния резултат. По оценки на политически анализатори, подобен ход надхвърля рамките на обичайната дипломатическа хладност. Твърди се, че липсата на официална благословия от Москва отразява сериозни резерви относно легитимността на изборния процес и отчита факта, че значителен процент от гласоподавателите са подкрепили опозиционни формации.

Това дипломатическо разминаване бе последвано от затягане на проверките от страна на „Росселхознадзор“ върху арменски износ – предимно плодове, зеленчуци, риба и коняк. Официално мерките се обосновават с открити вредители и несъответствие в санитарните стандарти. В геополитическата практика обаче подобни търговски бариери рядко са единствено с технически характер.

Въпросът е дали това е краткосрочен предупредителен сигнал, или начало на систематична търговска изолация. Според доклади на независими икономически тинк-танкове, Армения няма бърза алтернатива за пласиране на тези продуктови групи.

Казусът с Южнокавказката железница и инфраструктурният натиск

Реакцията от Ереван не закъсня. В изявление от 30 юли Пашинян повдигна въпроса за финансовите параметри по експлоатацията на железопътната мрежа в страната, управлявана от дъщерното дружество на „Российские железные дороги“ – „Южнокавказка железница“ (ЮКАЖ). Твърди се, че арменската страна обмисля да поиска такса за ползване в размер на до 2 милиарда долара годишно или да преразгледа концесионния договор, който е със срок на действие до 2038 г.

Данните показва следната финансово-техническа картина:

Инвестиции на „РЖД“ в периода 2008–2025 г.: около 400 милиона долара.

Обновяване на релсовия път: над 520 километра от общо 782 километра мрежа.

Електрификация: 100% от действащото трасе.

Заетост: над 2500 местни служители.

От правна гледна точка, всяко едностранно прекратяване на концесията би довело до международен арбитраж. Армения обаче не разполага с бюджетен ресурс за изплащане на евентуални компенсации при нарушаване на договора. Това прави заплахите за национализация по-скоро инструмент за риторична съпротива, отколкото реално изпълним икономически план.

Тук обаче възниква съществен въпрос. Ако Ереван наистина предприеме стъпки към прекъсване на концесията, как възнамерява да поддържа логистичната си инфраструктура, при положение че близо 80% от карго превозите в страната минават тъкмо по тези линии? Числата просто не излизат.