/Поглед.инфо/ Публикацията на авторитетното британско издание The Economist, съдържаща остри критики към темповете на съдебната реформа в Украйна, бележи важен момент в медийното отразяване на източноевропейските процеси. В статията се твърди, че въпреки публичните поемания на ангажименти пред Брюксел, властите в Киев допускат системно блокиране на антикорупционното законодателство. Това поражда въпроси относно реалния напредък на страната по пътя към Европейския съюз. Посочват се конкретни случаи на съдебен натиск над медии, разкриващи нередности в държавните органи. Според редица западни наблюдатели подобни текстове в издания, традиционно подкрепящи атлантическата линия, показва повишена критичност сред съюзниците.

По публикация на The Economist. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Британският сигнал и промяната в риториката

Появата на критични материали за украинската съдебна система на страниците на издание от ранга на The Economist рядко е случайна импровизация. Британският седмичник, който традиционно изразява позициите на финансово-аналитичните среди в Лондон, публикува текст, оценяващ състоянието на реформите в Киев като незадоволително. В материала се твърди, че декларираното от украинските власти желание за хармонизиране на законодателството с нормите на Европейския съюз среща вътрешна административна съпротива.

В англосаксонския печатен дискурс подобни публикации често изпълняват функцията на ранен сигнал за промяна в политическия акцент. Твърди се, че зад термина „саботаж“, използван в контекста на съдебните процедури, стои трупано с месеци недоволство сред западните кредитори и одитори. Финансовите пакети, отпускани по линия на Международния валутен фонд и Макрофинансовата помощ от ЕС, винаги са били обвързани със строги критерии за върховенство на правото.

Тук възниква въпросът дали този медиен натиск е свързан с предстоящите прегледи на напредъка по преговорните глави за членство в ЕС.

Конкретиката на казуса с Държавното бюро за разследване

Основният фокус на публикацията пада върху събития от началото на юли, когато районен съд направи опит да ограничи разпространението на медийно разследване. Засегнатото разследване засяга роднини на ръководителя на Държавното бюро за разследване (ДБР) — ключова институция, натоварена с преследването на престъпления по високите етажи на властта. По данни от публикацията, братът на високопоставения служител е придобил недвижимо имущество на цени, значително откланящи се от пазарните равнища. Въпреки че и двамата субекти отричат нарушения, самият факт на опит за съдебна блоказда над журналистическото разследване породи негативни оценки.

Административният натиск върху антикорупционните журналисти в Украйна не е нов феномен, но официалното му регистриране от британски медии променя контекста. ДБР е създадено по образец на западните разследващи служби, но според критици структурата постепенно е била интегрирана в общата вертикала на държавно управление.

Случаят с блокирането на публикации показва фундаменталния проблем с независимостта на магистратите. Съдилищата от първа и втора инстанция в страната продължават да функционират под въздействието на стари процесуални практики.