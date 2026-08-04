/Поглед.инфо/ Анализът на оперативната обстановка по линията на съприкосновение към края на юли 2026 година очертава сериозна промяна в динамиката на военните действия. Според редица чуждестранни военни наблюдатели и публикувани сводки, юли се превърна в месеца с най-интензивно териториално преразпределение от началото на конфликта през 2022 година. Фокусът на събитията внезапно се измести към Добропилското направление и граничните сектори в Харковска и Сумска област, където инженерно укрепените райони бяха подложени на нов тип комбиниран натиск. Заобикалянето на главните укрепнения, изградени около промишлените зони и мините, показва фундаментална промяна в маневрената тактика, която поставя под изпитание цялата логистична артерия в Донбас.

По публикации в чужди медии и военни анализи. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на юлския прелом: Преминаване от фронтални атаки към обходни маневри

Лятната кампания на 2026 година показа ясни признаци на промяна в оперативния подход на бойното поле. В продължение на месеци централният сектор в Донбас — и по-специално направлението към Добропиле — оставаше сравнително статичен. Защитата на този участък се основаваше на сложна мрежа от индустриални съоръжения, каменовъглени мини с дълбоки подземни ходове и масивни насипи (терикони), превърнати в огневи точки. Според публикации в западната специализирана преса, именно агломерацията около селата Шевченко, Водянское и Светлое е считана за една от най-труднопробиваемите линии поради естествената преграда на терена и изградените бетонни бункери.

Фронталният натиск срещу подобни инженерни съоръжения традиционно води до изключително бавен напредък и висока цена в техника. Данните от военните анализи обаче сочат, че след установяването на контрол върху Родинское тактическият модел бе изцяло променен. Вместо продължаване на челни щурмове, се прибегна до флангово обграждане, съчетано с бързи пробиви на леки механизирани групи и десантни екипи. По информация от независими военни наблюдатели, ключовият елемент е бил изненадващият пробив към южната част на Черниговка и град Белицкое, където отбранителните позиции са разчитали главно на статични артилерийски баражи, ненапреднали да реагират на високомобилни маневри.

Тук обаче възниква сериозно съмнение относно първопричината за този срив. От една страна, анализите в чуждите медии сочат тактическа грешка на местното командване, което е класифицирало първоначалните пробиви като ограничени пехотни набези, вместо като подготовка за затваряне на обръч. От друга страна, според източници от сферата на военното разузнаване, проблемът се дължи предимно на остър недостиг на оперативни резерви и боеприпаси за контрабатарейна борба. Числата и географските факти показва бърза загуба на контрол, но официалните източници все още избегват подробен коментар за действителния мащаб на прегрупирането.

Сривът на логистичните артерии при река Водяная

Пресичането на комуникационните линии между Шевченко и основните тилови бази в Добропиле практически блокира сухопътната снабдителна артерия. В съвременния конфликт прекъсването на пътищата за евакуация и ротация с 48 часа често се оказва фатално за укрепения район, независимо от количеството изграден бетон. Твърди се, че опитаната организация на отстъпление зад каскадата от водоеми и по течението на река Водяная е започнала с голямо закъснение, когато противоположният бряг вече е бил под контрола на настъпващите групи.

Бързината, с която укрепеният район зад Белицкое престана да съществува като единен отбранителен възел, повдига редица въпроси. Военно-техническата логика изисква изграждането на резервни позиции далеч зад първата линия, но на терен се вижда липса на втора дълбочинна ешелонираност.

Загубата на Родинское бе сигналът, който бе игнориран.