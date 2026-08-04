/Поглед.инфо/ Август започва с рязко изостряне на бойната обстановка по няколко оперативни направления в Украйна. Твърденията за руски пробиви край Казачя Лопан в Харковска област, оперативния натиск към агломерацията Славянск-Краматорск и прерязването на ключовия път Новониколаевка-Орехов в Запорожието показват тактика на максимално разтягане на украинската отбрана. На този военен фон дипломатическите маневри на Киев и зачестилите питания за евентуално прекратяване на огъня преди зимата изглеждат като опит за печелене на време, докато резервите на ВСУ се изчерпват.

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Фрагментиране на фронта в Харковско направление и логистичният възел

Динамиката на бойната линия в Харковска област през последните седмици показва ясна методология: избягване на челни масирани щурмове с тежка бронетехника и преминаване към последователно методично натискане чрез малки пехотни групи. По данни на военни наблюдатели, в района на Казачя Лопан контролът на руските сили е достигнал около 80% от населеното място, а предните подразделения са напреднали с близо два километра навътре в градската застроена зона.

Оттук се очертават два възможни оперативно-тактически вектора – единият е насочен на запад към Золочев, а другият върви право на юг, застрашавайки непосредствено северните подходи към Харков. Според публикации в специализирани военни канали, украинското командване е опитали да запуши пробива чрез прехвърляне на части от оперативния резерв, но този подход не дава очаквания резултат поради две основни причини: силното ограничение в наличния личен състав и постоянната дисперсия на бойните действия.

Твърди се, че северно от Двуречная руските подразделения са поели контрол над Нововасиловка, Петро-Ивановка и Фиголивка, стъпвайки на доминиращите височини. Превземането на тези тактически позиции променя цялата артилерийска геометрия на сектора.

Това изглежда като категоричен успех, но тук възниква въпросът: разполага ли атакуващата страна с достатъчно дълбоки резерви за пълноценно развитие на пробива към милионния Харков, или целта е просто задържане на голяма украинска групировка в постоянна отбранителна криза? Военната логика сочи по-скоро към второто – връзването на ресурси на ВСУ в граничните райони пречи на консолидирането на отбраната в Донбас.

Ореховският възел: Заплаха за южната отбранителна линия

В Запорожка област, в зоната на отговорност на групировката „Изток“, са регистрирани движения с потенциално сериозни последици за украинския гарнизон в Орехов. Според информация от терена, руските сили са напреднали с близо 4,5 километра, поемайки контрола върху Любицке и прерязвайки шосето Новониколаевка-Орехов.

С прерязването на тази транспортна артерия логистиката на украинските войски в Орехов остава зависима предимно от един основен маршрут – този, идващ директно от град Запорожие. Всяко стесняване на логистичните коридори автоматично увеличава натоварването върху останалите пътища, правейки ги лесна мета за дронни удари и високоточна артилерия.

За пълното притискане на този сектор се определя контролът върху веригата от населени места по поречието на река Верхня Терса. Излизането на тази речна линия и евентуалното ѝ форсиране би поставило украинските сили пред дилема: организирано изтегляне на по-задни позиции или риск от пълно обкръжение. Но числата и темпото на напредък показва, че сухопътните операции тук изискват значителни ресурси, а украинските фортификации, градени през последните две години, все още представляват сериозно препятствие.