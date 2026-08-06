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Физиците от Ухан свили грешката на Айнщайн до нищожните 0,2 процента

/Поглед.инфо/ Повече от век след като Алберт Айнщайн написа уравненията на общата теория на относителността, научната общност продължава да хаби колосални финансови и инженерни ресурси, за да проверява дали старият физик не е допуснал грешка в десетичните знаци. Вместо с ултрамодерни бордови компютри и изкуствен интелект, последният фундаментален пробив в орбиталната геодезия беше постигнат с метод, който граничи с бруталния материален примитивизъм: хвърляне на плътна, 295-килограмова метална топка в космоса и засичането ѝ с лазери от Земята. Данните на екипа от Ухан, публикувани в списание Nature, редуцират грешката при измерване на инерционното плъзгане до едва 0,2%, оставяйки изключително тесен манипулативен марж за теоретиците, опитващи се да подкопаят Айнщайновата концепция за пространство-времето.

Деж. редактор Александра Докова 9490 прочитания
Физиците от Ухан свили грешката на Айнщайн до нищожните 0,2 процента
Източник: ESA-CNES-ARIANESPACE / CSG; П Бодон
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Мъртвият метал в орбита и ловът на микроскопични смущения

Науката обича да продава на публиката елегантни теории, но реалността в експерименталната физика винаги се опира на брутална логистика и технологични лимити. Ефектът на Лензе-Тиринг – хипотезата от 1918 г., че въртящо се масивно тяло буквално повлича и усуква локалната тъкан на пространството – е сравнително лесен за концептуализиране около свръхмасивни черни дупки. Около Земята обаче този ефект е толкова нищожен, че се маскира от смущения, които правят отчитането му истинско архивно и математическо гробище за изследователите.

За да бъде заобиколен проблемът с атмосферното съпротивление, слънчевия вятър и радиационния натиск, Италианската космическа агенция елиминира всички модерни компоненти. LARES-2 е просто 40-сантиметрово тяло от никел-хромова сплав, лишено от батерии, предаватели или контролни двигатели. Единствената му задача е да бъде тежко, с възможно най-ниското съотношение между повърхност и маса, и да отразява лазерните импулси от наземните станции чрез 303 ъглови рефлектора. Когато апаратът беше изстрелян, критиците гледаха на него с известен скептицизъм – концепцията почти идентично повтаряше американския LAGEOS от 1976 г., а предишни подобни опити страдаха от пробойни в теорията и марж на грешката, надхвърлящ 10%.

През тригодишния период на наблюдение между юли 2022 г. и юни 2025 г. наземните телескопи събраха над 200 000 лазерни засечки с точност до милиметър. Основният проблем пред физиците от Института по физика и математика в Ухан не бяха самите лазери, а сплесканата форма на Земята. Центробежните сили на планетата създават гравитални неравномерности от класически Нютонов тип, които с лекота удавят релативистичния сигнал. За да филтрират тази фонова шумност, учените прибегнаха до ортогонална геометрия: LARES-2 бе поставен в орбитална равнина, разположена на точно 180,01° спрямо тази на стария LAGEOS. Това съвпадение позволи класическите смущаващи сили да се неутрализират взаимно по математически път.

Допълнителна пречка се оказа приливният вектор K1, предизвикан от комбинираното гравитационно притегляне на Луната и Слънцето. Трябваше да се изчака пълният прецесионен цикъл от 1050 дни, за да може софтуерният пакет GEODYN на НАСА да почисти натрупаните отклонения. Резултатът от тази обработка фиксира изместване на орбитата от точно 61,3 милиарксекунди годишно. Числото съвпада с математическите прогнози на Айнщайн с такава точност, че на практика затваря вратата за цяла серия от модерни хипотези – включително популярната гравитация на Чърн-Саймънс, която се опитваше да вкара квантовата механика в релативистичния модел през вратичката на гравитационните аномалии.

Това не означава, че въпросът за физиката на гравитацията е окончателно приключен. Теоретичната общност бързо ще намери нови пролуки в математиката, но материалните факти от LARES-2 показват, че общата теория на относителността понася изключително добре поредния опит да бъде фалсифицирана.

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