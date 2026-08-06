Д-р Момчил Станишев: Нашата цел е да прилагаме най-добрите практики в партньорството между Китай и ЦИЕ

/Поглед.инфо/ Създаден преди 11 години към Министерството на земеделието и храните, уникален по своите цели и приоритети Центърът за насърчаване сътрудничеството в селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ продължава да „набира скорост“ и последователи , както от България и Китай, така и от всички страни от ЦИЕ. Дори през летните месеци Центърът допринася чрез провеждането на редица събития , с участието на предприемачи и стартъп-компании - представители на аграрния сектор да насърчава търговията, инвестициите и технологичния обмен между Китай и ЦИЕ.

В. Д-р Станишев , една от основните цели на Центъра е създаването на мрежа за бизнес контакти и размяна на идеи, опит и информация между български и китайски компании и предприемачи в областта на аграрния сектор. Моля, разкажете ни за по-важните от тях?

О. За да насърчаваме и подпомагаме доброто сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, ние работим по редица проекти, като имаме за цел да прилагаме най-добрите практики в партньорството между Китай – ЦИЕ и България. В тази връзка мога да се спра на няколко по-характерни инициативи, както от вътрешен, така и от международен характер. Като пример ще дам пилотните предприемачески програми за стартъпи в селското стопанство, чиито целеви аудитории са млади предприемачи, учени и иноватори. Досега София, Варна, Бургас, Пловдив и Враца бяха център на Академия по предприемачество в земеделието. Предстоящото шесто издание на Академията, което подготвяме в момента, ще се проведе във Велико Търново, в периода 13-16 октомври в Институт „Конфуций“-Велико Търново. Предвиждаме и специална обучителна програма от професионални лектори. Това е шестото издание на Академията и акцентът ще бъде върху най-актуалните дигитални технологии, създаването на бизнес, както и използването на изкуствения интелект в сферата на селското стопанство.

В допълнение, през месец септември т.г. предстои организиране на друго събитие, този път хибриден семинар, посветен на сектор вино и винопроизводство "China’s Wine Market: A Guide for Exporters". В рамките на форума на 29 септември в БТПП в София ще залегнат теми, от които бизнеса в сектора може да има интерес: състояние на пазара; маркетинг стратегии; канали за дистрибуция; как да намерим местен дистрибутор; логистика; митническо освобождаване; регистрация в GACC; представяне на добри практики; както и възможност за сесия за въпроси и отговори и др. Партньор на ЦНСССКЦИЕ е БТПП и Центърът на ЕС за малки и средни предприятия (EU SME Centre), с който имаме подписан меморандум за сътрудничество. Центърът на ЕС за малки и средни предприятия (МСП) е инициатива на Европейския съюз, която предоставя разнообразни услуги в подкрепа на европейските малки и средни предприятия, подготвяйки ги за извършване на бизнес дейности в Китай.

В. Преди по-малко от месец ЦНСССКЦИЕ , заедно с партньори организирахте информационно събитие на тема: „Регистрация на храни за износ за Китай и митническо освобождаване на козметични продукти“. Какви бяха акцентите?

О. Целта на събитието, на което присъстваха представители на бизнеса от секторите храни и напитки, козметика и етерични масла, хранителни добавки, както и търговско-промишлени камари и браншови асоциации беше да представи пред българските производители практически ориентирана информация за производителите в областта на храните и напитките, които желаят да осъществяват износ за Китай, както и разяснения за износителите на козметични продукти за процедурата по митническото освобождаване на такива продукти. На този форум присъства и пристигналата в България китайска делегация от Митнически район – гр. Нинбо, ръководена от г-жа Дан Индзие, генерален директор. Домакин на посещението беше Тракия икономическа зона и ЦНСССКЦИЕ. Срещата се проведе в град Пловдив, и в качеството си на модератор на семинара запознах гостите с възможностите на Центъра да изпълнява различни функции, свързани с облекчаване и улесняване на търговските връзки както между България и Китай, така и между страните от ЦИЕ и Китай. В рамките на събитието бяха направени презентации от страна на китайски и български лектори. Г-н Лян Ципин, (Liang Qiping) – директор, отдел за митническо информационно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, Митнически район – гр. Нинбо, представи ролята и основните функции на Митническия информационен център „Китай-СЦИЕ“, създаден през 2021 г., чието функциониране се осигурява от Митнически район – гр. Нинбо.

В. Имахте и интересни срещи с китайската делегация от Митническия информационен център в град Нинбо в София, разкажете ни повече моля.

О. В София ЦНСССКЦИЕ и китайската делегация от Митнически район – гр. Нинбо проведохме двустранна среща, по време на която представих дейността на Центъра и конкретните инициативи, сред които създаването и откриването на Офиса за връзка и Постоянния павилион на ЦНСССКЦИЕ в гр. Нинбо, участието на ЦНСССКЦИЕ в международни изложения и други наши проекти. От своя страна г-жа Дан Индзие, генерален директор, даде висока оценка за проведения през м. юли 2026 г. първи съвместен семинар на двете институции и изрази желание за продължаване на съвместното сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и Митническия информационен център „Китай-СЦИЕ“. Двустранната среща между ЦНСССКЦИЕ и китайската делегация позволи също така на двете страни да обсъдим потенциални бъдещи съвместни инициативи, като възможности за организиране на други семинари и уърк-шопове на теми от интерес за бизнеса от България и ЦИЕ. Също така, от страна на г-жа Дан Индзие беше отправена покана към ЦНСССКЦИЕ да вземе участие в следващото издание на международно изложение „Китай-ЦИЕ“ в гр. Нинбо през 2027 г. със собствен павилион, в който компании-производители на храни, напитки и козметика могат да изложат своите продукти.

По време на срещата между ЦНСССКЦИЕ и Митнически район – гр. Нинбо подписахме съвместен План за действие за периода 2026-2027 г. Планът за действие предвижда разнообразни дейности, като: взаимен обмен на полезна информация, организиране на съвместни семинари, възможност за размяна на посещения и други.

В. В края на м.октомври ЦНСССКЦИЕ, съвместно с китайски партньори и посолството на КНР в София организира двуседмичен обучителен семинар по теми, свързани с „интелигентното земеделие“. Кажете ни моля повече за този семинар.

О. Предвидено е участниците в семинара да посетят Пекин, а също и градовете Нинбо и Ханджоу. Освен лекциите по теми, свързани с новите предизвикателства и бъдещи планове в контекста на използването на иновативните техники и технологии и изкуствен интелект в областта на селското стопанство, участниците ще имат възможност да се запознаят на място с използването на най-новите технологии, машини и апаратура в земеделието, храните, козметиката и други области. Те ще се срещнат и с представители на институции и компании и ще имат възможността да дискутират съвместни идеи и опит в сътрудничеството между български и китайски производители и търговци. Много важен елемент от програмата на семинара е посещението на Постоянния павилион на ЦНСССКЦИЕ в град Нинбо, както и Офиса за връзка, където ще бъдат показани мостри на храни и козметични продукти от България, Китай и ЦИЕ, както и посещението на място на компании в Ханджоу. Надявам се, че този семинар, ще даде своя принос както за модернизация и използването на нови технологии в аграрния сектор, така и за повишаване на икономическите и научни връзки между България и Китай.