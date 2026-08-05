Защо картографирането на 3% от тихоокеанския шелф оставя пробойни в геоложките теории

/Поглед.инфо/ През пролетта на 2022 г. изследователският кораб Ocean Exploration Trust Nautilus заснема на дълбочина около един километър край Хавайските острови структура, напомняща паваж от жълти плочи с прави ъгли. Находката при билото Лилиуокалани в пределите на морския национален паметник Папаханаумокуакеа бързо генерира медиен шум. Лабораторният и архивният анализ обаче сочат класически термичен шок при охлаждане на вулканичен поток, модифициран от желязо-манганови утаечни кори. Докато медиите търсят изчезнали цивилизации, реалният проблем се крие в логистиката и факта, че над деветдесет процента от океанското дъно остава некартографирано.

Геометрия под хидростатично налягане

През април 2022 г. дистанционно управляваният апарат Hercules, спуснат от борда на изследователския кораб Nautilus, регистрира при билото Лилиуокалани структура, чийто визуален профил рязко контрастира с околния океански релеф. На дълбочина около хиляда метра под повърхността, в зона на пълна липса на слънчева светлина, прожекторите осветяват формация от правилни правоъгълни блокове с ясни фуги. Първоначалните спонтанни коментари на екипа в реално време – бързо уловени от медийния поток – съдържат метафората „паваж от жълти тухли“. Подобни аналогии моментално раждат хипотези за изкуствен произход, изчезнали цивилизации и древни инженерни съоръжения, погълнати от океана.

Когато обаче данните преминат през филтъра на петрологията и физиката на флуидите, романтичният прах се утаява. Територията на морския национален паметник Папаханаумокуакеа е сред най-слабо проучените геоложки зони в Северния Пасифик. Наличната картографска информация покрива едва няколко процента от общата площ. Всичко останало представлява архивно гробище от бели петна, където интерпретациите лесно се засядат в интелектуална мъгла, подхранена от липсата на достатъчно проби от твърдата кора.

Термичен шок и напукване под 90 градуса

Физическата реалност на подводния вулканизъм не се подчинява на художествени сценарии. Според публикуваните доклади от Ocean Exploration Trust, образуванието при подводната планина Нутка е резултат от интензивни еруптивни процеси в миналото. Базалтовата лава, изтичаща под високо хидростатично налягане, влиза в пряк контакт с ледената океанска вода. Внезапният спад в температурата предизвиква механично напрежение в скалната маса. Този процес, известен като термичен контракционен шок, кара повърхностния слой на вулканичното стъкло (хиалокластит) да се напуква по естествени равнини на разцепване.

Физиката на напрежението в хомогенни скални тела диктува пукнатините да се разпространяват под ъгли, близки до деветдесет градуса, тъй като това е енергийно най-ефективният начин за освобождаване на натрупаната термична енергия. Подобни феномени се наблюдават и на повърхността – от известния феномен Giant's Causeway в Северна Ирландия до базалтовите колони в Исландия. Единствената разлика край Хавай е, че напрежението и дебелината на лавовия поток са създали двуизмерна мрежа от ортогонални пукнатини вместо шестоъгълни колони.

Въз основа на предишни проучвания на подводни базалтови платформи е известно, че многократното нагряване и охлаждане при последващи малки изригвания дооформя ръбовете на блоковете, давайки им вид на прецизно подредена зидария.

Окисление, манганови кори и жълтеникав оттенък

Специфичният жълтеникаво-кафяв цвят, който провокира сравнението с тухлена настилка, е пряко следствие от продължителната химическа реакция между скалата и морската вода. Морският геолог д-р Алис Каролайн от изследователския институт в Хонолулу отбелязва в свои анализи, че базалтовият substratum на тази дълбочина е подложен на бавно, но непрекъснато отлагане на желязо-манганови хидроокиси. Редокс процесите окисляват желязото в скалата, образувайки тънък коров слой с цвят на изпечена глина.

Твърдението, че геометрията е твърде съвършена за естествен произход, среща сериозни пробойни в теорията, когато се сравнят векторните измервания на пукнатините. Измерванията показват отклонения в дебелината на шевовете от няколко милиметра до десетки сантиметри, което е абсолютно несъвместимо с каквото и да е планирано строителство. Повърхностното износване от подводните дънни токове допълнително е загладило острите ръбове, засилвайки илюзията за изкуствено обработени каменни плочи.

Подобни геоложки структури вече са документирани при по-ранни дълбоководни мисии в Тихия океан, както показва нашето предишно изследване за тектониката на тихоокеанския огнен пръстен. Изненадващо е не самото съществуване на подобни плочи, а фактът, че общественият ресурс продължава да захранва митологични хипотези, вместо да се фокусира върху суровите факти от терена.