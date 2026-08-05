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Защо картографирането на 3% от тихоокеанския шелф оставя пробойни в геоложките теории

/Поглед.инфо/ През пролетта на 2022 г. изследователският кораб Ocean Exploration Trust Nautilus заснема на дълбочина около един километър край Хавайските острови структура, напомняща паваж от жълти плочи с прави ъгли. Находката при билото Лилиуокалани в пределите на морския национален паметник Папаханаумокуакеа бързо генерира медиен шум. Лабораторният и архивният анализ обаче сочат класически термичен шок при охлаждане на вулканичен поток, модифициран от желязо-манганови утаечни кори. Докато медиите търсят изчезнали цивилизации, реалният проблем се крие в логистиката и факта, че над деветдесет процента от океанското дъно остава некартографирано.

Деж. редактор Александра Докова 4133 прочитания
Защо картографирането на 3% от тихоокеанския шелф оставя пробойни в геоложките теории
Източник: Facebook
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Геометрия под хидростатично налягане

През април 2022 г. дистанционно управляваният апарат Hercules, спуснат от борда на изследователския кораб Nautilus, регистрира при билото Лилиуокалани структура, чийто визуален профил рязко контрастира с околния океански релеф. На дълбочина около хиляда метра под повърхността, в зона на пълна липса на слънчева светлина, прожекторите осветяват формация от правилни правоъгълни блокове с ясни фуги. Първоначалните спонтанни коментари на екипа в реално време – бързо уловени от медийния поток – съдържат метафората „паваж от жълти тухли“. Подобни аналогии моментално раждат хипотези за изкуствен произход, изчезнали цивилизации и древни инженерни съоръжения, погълнати от океана.

Когато обаче данните преминат през филтъра на петрологията и физиката на флуидите, романтичният прах се утаява. Територията на морския национален паметник Папаханаумокуакеа е сред най-слабо проучените геоложки зони в Северния Пасифик. Наличната картографска информация покрива едва няколко процента от общата площ. Всичко останало представлява архивно гробище от бели петна, където интерпретациите лесно се засядат в интелектуална мъгла, подхранена от липсата на достатъчно проби от твърдата кора.

Термичен шок и напукване под 90 градуса

Физическата реалност на подводния вулканизъм не се подчинява на художествени сценарии. Според публикуваните доклади от Ocean Exploration Trust, образуванието при подводната планина Нутка е резултат от интензивни еруптивни процеси в миналото. Базалтовата лава, изтичаща под високо хидростатично налягане, влиза в пряк контакт с ледената океанска вода. Внезапният спад в температурата предизвиква механично напрежение в скалната маса. Този процес, известен като термичен контракционен шок, кара повърхностния слой на вулканичното стъкло (хиалокластит) да се напуква по естествени равнини на разцепване.

Физиката на напрежението в хомогенни скални тела диктува пукнатините да се разпространяват под ъгли, близки до деветдесет градуса, тъй като това е енергийно най-ефективният начин за освобождаване на натрупаната термична енергия. Подобни феномени се наблюдават и на повърхността – от известния феномен Giant's Causeway в Северна Ирландия до базалтовите колони в Исландия. Единствената разлика край Хавай е, че напрежението и дебелината на лавовия поток са създали двуизмерна мрежа от ортогонални пукнатини вместо шестоъгълни колони.

Въз основа на предишни проучвания на подводни базалтови платформи е известно, че многократното нагряване и охлаждане при последващи малки изригвания дооформя ръбовете на блоковете, давайки им вид на прецизно подредена зидария.

Окисление, манганови кори и жълтеникав оттенък

Специфичният жълтеникаво-кафяв цвят, който провокира сравнението с тухлена настилка, е пряко следствие от продължителната химическа реакция между скалата и морската вода. Морският геолог д-р Алис Каролайн от изследователския институт в Хонолулу отбелязва в свои анализи, че базалтовият substratum на тази дълбочина е подложен на бавно, но непрекъснато отлагане на желязо-манганови хидроокиси. Редокс процесите окисляват желязото в скалата, образувайки тънък коров слой с цвят на изпечена глина.

Твърдението, че геометрията е твърде съвършена за естествен произход, среща сериозни пробойни в теорията, когато се сравнят векторните измервания на пукнатините. Измерванията показват отклонения в дебелината на шевовете от няколко милиметра до десетки сантиметри, което е абсолютно несъвместимо с каквото и да е планирано строителство. Повърхностното износване от подводните дънни токове допълнително е загладило острите ръбове, засилвайки илюзията за изкуствено обработени каменни плочи.

Подобни геоложки структури вече са документирани при по-ранни дълбоководни мисии в Тихия океан, както показва нашето предишно изследване за тектониката на тихоокеанския огнен пръстен. Изненадващо е не самото съществуване на подобни плочи, а фактът, че общественият ресурс продължава да захранва митологични хипотези, вместо да се фокусира върху суровите факти от терена.

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