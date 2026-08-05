/Поглед.инфо/ През юли Белгия реализира 100-процентов внос на втечнен природен газ от Русия, превръщайки се в ключов разпределителен хъб за индустрията на Германия и Франция. Докато Европейската комисия чертае крайни срокове за пълно ембарго до януари 2027 г., газовият терминал в Зебрюге работи на максимален капацитет с руски горивни товари. Кризата в Близкия изток и пренасочването на катарски и американски газовози към Азия разкриха структурната зависимост на европейската енергетика. С подземни хранилища на исторически ниски нива и липса на логистични алтернативи, брюкселската политика на санкции се сблъсква с жестоката математика на индустриалното оцеляване.

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Пазарният прагматизъм срещу брюкселския декрет

Всички приказки за пълна енергийна независимост от Москва катастрофират на пристанищните кейове в Северозападна Европа. Според данни от корабоплавателните регистри и аналитични оценки, през юли Белгия е внесла близо 0,4 милиона тона втечнен природен газ, като абсолютното цялостно количество е с произход от Руската федерация. Не става дума за някакъв внезапен политически завой на Брюксел, а за чисто физическа липса на избор.

Пристанището Зебрюге исторически функционира върху два основни стълба – доставки от Катар и газовози от проекта „Ямал СПГ“. Когато военното напрежение в Близкия изток фактически блокира традиционните морски артерии, катарският газ просто изчезна от европейския хоризонт. Азиатският пазар, воден от индекса JKM (Japan Korea Marker), започна да плаща премия – през юни цените там достигнаха 17,33 долара за милион британски термални единици (MMBtu) срещу 13,19 долара на нидерландската борса TTF. Спот товарите на САЩ мигновено завиха към Азия и дори към Египет, който погълна 1,06 милиона тона с висока надбавка.

В тази картина Белгия се оказа с един-единствен функциониращ източник.

Трябва обаче да се направи ясно разграничение: Белгия не изгаря целия този газ в собствените си електроцентрали. Страната служи като транзитен вентил. Внесеният метан през терминала FLUXYS в Зебрюге се регазифицира и поема по тръбопроводната мрежа директно към индустриалното ядро на Германия и към Северна Франция. Твърди се, че зад тези пратки стоят дългосрочни договори на френския гигант TotalEnergies с „Ямал СПГ“. При дългосрочните контракти ценовите формули са обвързани с петролни индекси или фиксирани дисконти, което прави този газ драстично по-евтин от американския спотов LNG.

Така се получава абсурдът: докато политиците в Брюксел гласуват поредните пакети с ограничения, европейската индустрия се крепи на газоподаване, осигурено от ледоразбивачите Arc7, курсващи между Сабета и Ламанша.

Анатомия на логистичния монопол

Защо руският LNG се оказа толкова устойчив на европейския пазар? Отговорът не е идеологически, а технически и правен.

След като Европейският съюз забрани претоварването на руски втечнен газ към трети страни на своите терминали, газовозите от клас Arc7 – специализирани кораби, способни да пробиват лед с дебелина над два метра – загубиха възможността да предават товарите си на конвенционални танкери в европейски води за последващ транспорт към Азия. Резултатът бе обратен на търсения от авторите на санкциите: целият обем от „Ямал СПГ“ остана "заключен" за европейския пазар.

Флот: 15 танкера клас Arc7, работещи по строго определен совалков график.

15 танкера клас Arc7, работещи по строго определен совалков график. Маршрут: Сабета (полуостров Ямал) – Зебрюге (Белгия). Разстоянието е малко над 2000 морски мили, което позволява бърз оборот.

Сабета (полуостров Ямал) – Зебрюге (Белгия). Разстоянието е малко над 2000 морски мили, което позволява бърз оборот. Транзитен капацитет: Над 9,89 милиона тона, доставени в ЕС за първото полугодие – скок с 18% спрямо същия период на предходната година.

Над 9,89 милиона тона, доставени в ЕС за първото полугодие – скок с 18% спрямо същия период на предходната година. Инфраструктура: Дългосрочно резервирани слотове за регазификация на терминала в Зебрюге до 2035 г.

Американският натиск успя да блокира среднотонажните заводи „Портовая LNG“ на „Газпром“ и „Криогаз-Висоцк“ на „Новатек“ чрез директни санкции на Вашингтон. Проектът „Арктик LNG 2“ също бе поставен под пълна изолация и според коментатори е принуден да търси специфични схеми за реализация в Азия. Но „Ямал СПГ“ остана да работи като швейцарски часовник за европейските купувачи, просто защото без него енергийната система на континента спира.

Тук обаче възниква разминаване в данните. Докато европейските аналитични центрове отчитат рекорден внос, политическите говорители продължават да твърдят, че заменяемостта е възможна. Числата не потвърждават тази оптимистична версия.