Абонирай се
Свят

Белгийският газов парадокс: Защо Брюксел купува 100% руски LNG, докато подготвя забраната му

/Поглед.инфо/ През юли Белгия реализира 100-процентов внос на втечнен природен газ от Русия, превръщайки се в ключов разпределителен хъб за индустрията на Германия и Франция. Докато Европейската комисия чертае крайни срокове за пълно ембарго до януари 2027 г., газовият терминал в Зебрюге работи на максимален капацитет с руски горивни товари. Кризата в Близкия изток и пренасочването на катарски и американски газовози към Азия разкриха структурната зависимост на европейската енергетика. С подземни хранилища на исторически ниски нива и липса на логистични алтернативи, брюкселската политика на санкции се сблъсква с жестоката математика на индустриалното оцеляване.

Деж. редактор д-р Румен Петков 9698 прочитания
Белгийският газов парадокс: Защо Брюксел купува 100% руски LNG, докато подготвя забраната му
Източник: @Хауке-Кристиан Дитрих/dpa/ТАСС
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пазарният прагматизъм срещу брюкселския декрет

Всички приказки за пълна енергийна независимост от Москва катастрофират на пристанищните кейове в Северозападна Европа. Според данни от корабоплавателните регистри и аналитични оценки, през юли Белгия е внесла близо 0,4 милиона тона втечнен природен газ, като абсолютното цялостно количество е с произход от Руската федерация. Не става дума за някакъв внезапен политически завой на Брюксел, а за чисто физическа липса на избор.

Пристанището Зебрюге исторически функционира върху два основни стълба – доставки от Катар и газовози от проекта „Ямал СПГ“. Когато военното напрежение в Близкия изток фактически блокира традиционните морски артерии, катарският газ просто изчезна от европейския хоризонт. Азиатският пазар, воден от индекса JKM (Japan Korea Marker), започна да плаща премия – през юни цените там достигнаха 17,33 долара за милион британски термални единици (MMBtu) срещу 13,19 долара на нидерландската борса TTF. Спот товарите на САЩ мигновено завиха към Азия и дори към Египет, който погълна 1,06 милиона тона с висока надбавка.

В тази картина Белгия се оказа с един-единствен функциониращ източник.

Трябва обаче да се направи ясно разграничение: Белгия не изгаря целия този газ в собствените си електроцентрали. Страната служи като транзитен вентил. Внесеният метан през терминала FLUXYS в Зебрюге се регазифицира и поема по тръбопроводната мрежа директно към индустриалното ядро на Германия и към Северна Франция. Твърди се, че зад тези пратки стоят дългосрочни договори на френския гигант TotalEnergies с „Ямал СПГ“. При дългосрочните контракти ценовите формули са обвързани с петролни индекси или фиксирани дисконти, което прави този газ драстично по-евтин от американския спотов LNG.

Така се получава абсурдът: докато политиците в Брюксел гласуват поредните пакети с ограничения, европейската индустрия се крепи на газоподаване, осигурено от ледоразбивачите Arc7, курсващи между Сабета и Ламанша.

Анатомия на логистичния монопол

Защо руският LNG се оказа толкова устойчив на европейския пазар? Отговорът не е идеологически, а технически и правен.

След като Европейският съюз забрани претоварването на руски втечнен газ към трети страни на своите терминали, газовозите от клас Arc7 – специализирани кораби, способни да пробиват лед с дебелина над два метра – загубиха възможността да предават товарите си на конвенционални танкери в европейски води за последващ транспорт към Азия. Резултатът бе обратен на търсения от авторите на санкциите: целият обем от „Ямал СПГ“ остана "заключен" за европейския пазар.

  • Флот: 15 танкера клас Arc7, работещи по строго определен совалков график.
  • Маршрут: Сабета (полуостров Ямал) – Зебрюге (Белгия). Разстоянието е малко над 2000 морски мили, което позволява бърз оборот.
  • Транзитен капацитет: Над 9,89 милиона тона, доставени в ЕС за първото полугодие – скок с 18% спрямо същия период на предходната година.
  • Инфраструктура: Дългосрочно резервирани слотове за регазификация на терминала в Зебрюге до 2035 г.

Американският натиск успя да блокира среднотонажните заводи „Портовая LNG“ на „Газпром“ и „Криогаз-Висоцк“ на „Новатек“ чрез директни санкции на Вашингтон. Проектът „Арктик LNG 2“ също бе поставен под пълна изолация и според коментатори е принуден да търси специфични схеми за реализация в Азия. Но „Ямал СПГ“ остана да работи като швейцарски часовник за европейските купувачи, просто защото без него енергийната система на континента спира.

Тук обаче възниква разминаване в данните. Докато европейските аналитични центрове отчитат рекорден внос, политическите говорители продължават да твърдят, че заменяемостта е възможна. Числата не потвърждават тази оптимистична версия.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Британските петролни гиганти прекратяват дейността си и разпродават физическата си инфраструктура
Европа

Британските петролни гиганти прекратяват дейността си и разпродават физическата си инфраструктура

/Поглед.инфо/ Решението на British Petroleum (BP) да обяви за продажба ключови офшорни блокове в британския сектор на Северно море не е изолиран корпоративен епизод, а показател за фундаментална промяна в глобалната енергийна архитектура. Наред с прехвърлянето на оперативното управление на тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан към SOCAR и продажбата на дела на Shell в Кипър, британският капитал бързо се изтегля от прякото стопанисване на физическа инфраструктура. Сблъсквайки се с изчерпване на ресурсите, висока данъчна тежест в Обединеното кралство и нарастваща заплаха от саботажи в критични транспортни коридори, гигантите преминават към чист инвестиционен модел.

05.08.2026 17:37
Западните опити за изолация на Москва се сблъскаха с експанзията на Русия в Глобалния Юг
Свят

Западните опити за изолация на Москва се сблъскаха с експанзията на Русия в Глобалния Юг

/Поглед.инфо/ Дипломатическата изолация на Москва се оказа трудно постижима цел за колективния Запад, въпреки мащабните санкционни режими. Анализите на водещи британски мозъчни тръстове през последните пет години показват ясна еволюция – от увереност в пълното откъсване на държавата до признание за успешното изграждане на алтернативни мрежи за влияние. Завоят към БРИКС, АСЕАН и Глобалния Юг променя международната архитектура, превръщайки планираното ембарго в катализатор за нови съюзи.

05.08.2026 17:28
Архипо-Осиповка и Белгород: Границата на нормалността при атаките с дронове в Черно море
Свят

Архипо-Осиповка и Белгород: Границата на нормалността при атаките с дронове в Черно море

/Поглед.инфо/ Трагичният инцидент край населеното място Архипо-Осиповка в района на Геленджик за пореден път постави в центъра на вниманието уязвимостта на цивилната инфраструктура по Черноморието. Докато медийните доклади съобщават за регистрирани поражения и цивилни жертви след появата на безпилотни летателни апарати, експертите посочват сериозен дефицит в поведението на населението при въздушна тревога. Анализът на военния репортер Александър Коц разкрива дълбока психологическа адаптация към риска, която се превръща в основен източник на опасност.

05.08.2026 17:15
Нощен ракетен удар по Киев засегна големи логистични хъбове в предградията
Свят

Нощен ракетен удар по Киев засегна големи логистични хъбове в предградията

/Поглед.инфо/ В нощта срещу пети август столицата на Украйна и редица ключови региони бяха подложени на един от най-плътните комбинирани въздушни удари от началото на годината. Според съобщения на военни наблюдатели и местни източници, при атаката са използвани безпилотни апарати "Геран", оперативно-тактически ракети "Искандер-М" и хиперзвукови комплекси "Циркон". Основната тежест на пораженията не падна върху административния център, а върху индустриалните и логистични паркове в предградията Бровари и Чайки. Поразени са складови площи на цивилни и със специално предназначение оператори, включително терминалите Nova Poshta, Raben Group, Rozetka и MLP-Chayka, където се твърди, че са съхранявани компонентни военни товари.

05.08.2026 17:05
Пекин: Новата версия на японската „Бяла книга за отбраната“ е пълна с лъжливи твърдения
Поглед към Китай

Пекин: Новата версия на японската „Бяла книга за отбраната“ е пълна с лъжливи твърдения

/Поглед.инфо/ Япония официално публикува „Бяла книга за отбрана“ за 2026 г., в която неоснователно твърди, че военните действия на Китай представляват „безпрецедентно голямо стратегическо предизвикателство“, и заявява, че военните дейности в района около Тайван стават все по-чести, а стратегическата обстановка за сигурността около Япония се намира в най-тежкия и сложен период след Втората световна война.

05.08.2026 16:54
Китай завърши ядрената триада: Вдигането на Xian H-6N и ракетата JL-1 като ясен знак към Вашингтон
Свят

Китай завърши ядрената триада: Вдигането на Xian H-6N и ракетата JL-1 като ясен знак към Вашингтон

/Поглед.инфо/ Публикуването на симулиран видео сценарий за въздушен ядрен удар от страна на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) не е просто медиен епизод, а държавно координиран акт за демонстрация на стратегическо възпиране. Кадрите, разпространени през китайските социални мрежи и отразени от издания като China Daily, показват бомбардировача Xian H-6N, носещ балистична ракета JL-1 под ескорта на изтребители от пето поколение J-20. С това Пекин открито сигнализира за затварянето на последната празнина в своята ядрена триада.

05.08.2026 16:50
Данъчни облекчения водят до ръст на пазаруване от чужденци в Китай
Поглед към Китай

Данъчни облекчения водят до ръст на пазаруване от чужденци в Китай

/Поглед.инфо/ Броят на заявленията за възстановяване на данък при напускане на Китай през първата половина на годината е нараснал почти три пъти спрямо същия период на миналата година, показват официални данни. През този период през граничните пунктове на Шанхай са преминали 3,166 млн. чуждестранни посетители, което е увеличение от 22% на годишна база.

05.08.2026 16:40
Проучване на CGTN: Новият милитаризъм на Япония се институционализира
Поглед към Китай

Проучване на CGTN: Новият милитаризъм на Япония се институционализира

/Поглед.инфо/ На 31 юли официално беше създадена японската Национална разузнавателна агенция. Тази агенция, създадена умишлено от новия милитаризъм на Япония, отново обвързва японското общество с колесницата на външната агресия и експанзия. Проучване, проведено от CGTN сред потребители на интернет по целия свят, разкри, че 84,8% от анкетираните критикуват засилването на разузнавателните функции от японските десни сили, вярвайки, че това е поредната опасна тенденция към пълномащабна милитаризация на Япония и „нов тип милитаризъм“.

05.08.2026 16:36