Проучване на CGTN: Новият милитаризъм на Япония се институционализира

86,5% от анкетираните смятат, че това представлява голяма трансформация на следвоенната разузнавателна система на Япония. 77,7% смятат, че това може да доведе до злоупотреба с власт и липса на контрол и баланс. Освен това 73,6% от анкетираните се притесняват, че Националната разузнавателна агенция може да се превърне в инструмент, използван от японските управляващи власти за потискане на антивоенните и мирните сили.
Анкетата беше публикувана на платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език, а в рамките на 24 часа 3028 потребители участваха в гласуването и изразиха мнението си.