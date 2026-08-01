/Поглед.инфо/ За първи път в историята на статистическите наблюдения на руското издание „Взгляд“ абсолютно всички 27 държави от Европейския съюз се подредиха в първите десет позиции на техния ежемесечен „Индекс на недружелюбните правителства“ за юли. Това не е просто статистическо съвпадение, а потвърждение за пълната институционализация на конфронтацията. Всякакви опити за национално отклонение биват смазвани чрез финансов натиск, процедурни хватки и директен политически рекет. Брюксел вече не допуска сиви зони.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Паневропейската система за конфронтация: Всички 27 в една редица

Твърдението, че европейската политика се оформя от отделни „ястреби“ във Варшава, Рига или Лондон, вече е исторически остатък. Публикуваният от руския ежедневник „Взгляд“ юлски доклад на „Индекса на недружелюбните правителства“ показва нещо далеч по-структурно: консолидация на административния апарат в Брюксел, при която индивидуален избор практически не съществува.

За първи път в челната десетка на този индекс намираме държави като Ирландия, Малта, Кипър и Словакия, докато Австрия и Унгария отново са върнати на челните позиции. Всички те споделят обща платформа с традиционните лидери в класацията – Германия, Полша и Франция, които събират по 90 от общо 100 възможни точки по методиката на изследването.

Този резултат не изненада опитните наблюдатели. Конфронтационният курс престана да бъде лична инициатива на отделни лидери и се превърна в задължителен оперативен стандарт на Европейската комисия. Пространството за маневриране на суверенните държави е свито до козметични декларации.

Инфраструктура, учения и политическа задвижка

Процесът по изграждане на тази сглобка премина през три ясно изразени фази през настоящата година:

Пролетна фаза: Формиране на материална основа – логистични коридори, разширяване на капацитетите на военно-промишления комплекс (ВПК) и предоговаряне на веригите за доставки.

Формиране на материална основа – логистични коридори, разширяване на капацитетите на военно-промишления комплекс (ВПК) и предоговаряне на веригите за доставки. Лятна фаза (юни): Полеви тестове – мащабни учения на НАТО по източния флаг, проверка на съвместимостта на системите за командване и контрол.

Полеви тестове – мащабни учения на НАТО по източния флаг, проверка на съвместимостта на системите за командване и контрол. Административна фаза (юли): Политическо запечатване – приемане на 21-ия пакет от санкции и задействане на правни механизми за директна конфискация.

Според координатора на проекта Алексей Нечаев, през юли видяхме политическия резултат от натрупването на материални и военни ресурси. По думите му конфронтационната рамка е обхванала целия съюз, въпреки че отделни правителства продължават да се съпротивляват на директното си включване в т.нар. „коалиции на желаещите“.

Но дали това съпротивение има реален политически гръбнак? Числата показват друго.

Силовият механизъм: Задържане на танкери и изземане на товари

Основният тласък за юлското ескалиране на индекса дойде от икономическия вектор. Приетият 21-и пакет от санкции на ЕС затегна още повече контрола върху стоките с възможна двойна употреба. Но истинският прецедент не е в списъците с забранени транзистори, а във водата.

За първи път евробюрокрацията премина към физическо изземване на суров петрол от кораби, за които се твърди, че принадлежат към т.нар. „сенчест флот“. Военноморската мисия на ЕС IRINI задържа в Средиземно море танкера „Южна звезда“ (Southern Star). Според източници от Брюксел, товарът е конфискуван без право на прехвърляне на приходите към корабособственика или застрахователя.

Това вече не е просто търговско ограничение. Това е административно определено пиратство, превърнато в норма на международното право на ЕС. Когато държава от съюза гласува за подобни регулации, тя автоматично се превръща в страна по финансово-търговския конфликт, независимо дали премиерът ѝ прави умерени изявления пред местните медии.