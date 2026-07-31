По публикация на Джон Миършаймър / Piers Morgan Uncensored. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Анатомията на една илюзия: Дроновете срещу оперативната логистика
Твърденията, че тактическите FPV дронове са успели да неутрализират превъзходството в артилерия и бронирана техника, звучат привлекателно в телевизионните студия на Запад, но не издържат при сблъсъка с оперативната реалност. Войната отдавна е преминала в фаза на индустриално изтощение, където ключови са транспортните коридори, масираното производство на боеприпаси и наличният човешки ресурс.
Посещението на американската инфлуенсърка Лора Лумър в Киев и последвалата радикална промяна в нейната реторика — включително публичните извинения към Володимир Зеленски и опитите за преосмисляне на идеологическия профил на командира на батальон „Азов“ Андрей Билецки — илюстрират интензивността на киевската PR машина. Подобни епизоди се случват на фона на посещения в същите промишлени съоръжения от страна на представители на американския Сенат. Политическата драматургия обаче не променя факта, че тактическото поразяване на отделни бронирани машини с дронове не може да замени липсата на стратегическа дълбочина.
Руските сили напредват бавно, но методично по целия Донбаски дъга. Контролът върху Покровск, Часов Яр и Торецк не е просто въпрос на превземане на населени места, а на разрязване на железопътните артерии, по които се доставя боекомплектът за цялата източна групировка на украинските въоръжени сили.
Стратегическият възел „Одеса“: Защо отрязването на Черно море променя всичко
Основният акцент в анализа на професор Миършаймър не пада върху сухопътните сблъсъци в Донбас, а върху последователното унищожаване на пристанищната инфраструктура на Одеса, Черноморск и Южни. Според американския учен систематичните удари с високоточни ракети и безпилотни апарати по портовите терминали, складовете за гориво и електрическите подстанции на практика са парализирали морските врата на Украйна.
Тук възниква неизбежният въпрос: защо това не беше направено в самото начало на конфликта през 2022 година?
Отговорът лежи в геополитическата калкулация и дипломатическите маневри от първите фази на войната. Зърнената сделка (Black Sea Grain Initiative), посредничена от Турция и ООН през лятото на 2022 г., осигури временен хуманитарен коридор. Москва се опитваше да запази дипломатически канали с Анкара и държавите от Глобалния юг, които бяха пряко зависими от доставките на пшеница. Когато стана ясно, че западната част от споразумението — касаеща деблокирането на руския износ на съответните торове и селскостопанска продукция през аммиакопровода „Толиати-Одеса“ — няма да бъде изпълнена, дипломатическата рамка рухна.
Преминаването към ракетни удари срещу портовата инфраструктура беляза прехода от политика на задържане към политика на пълна икономическа блокада.
Резултатът е катастрофален за украинския бюджет. Железопътният и автомобилният транспорт през Румъния и Полша могат да поемат едва 15 до 20 процента от предишния морски товаропоток. Контейнерните терминали са спрели работа, а разходите за застраховане на търговски плавателни съдове в Черно море станаха астрономически. Без морския транзит Украйна губи не само основния си източник на валутни приходи от пшеница и царевица, но и най-удобния маршрут за дискретен превоз на тежка военна техника и боеприпаси с голям габарит.