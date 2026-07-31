/Поглед.инфо/ Публичните доклади за уж постигнат превес от страна на Киев благодарение на масираното използване на безпилотни летателни апарати не съответстват на реалната оперативна обстановка на терен, според оценка на американския професор по политология от Чикагския университет Джон Миършаймър. В интервю за британския журналист Пиърс Морган експертът посочва, че систематичните въздушни удари срещу пристанищните терминали на Одеса практически са изолирали града от вътрешната логистика на страната, блокирайки както морския износ на селскостопанска продукция, така и вноса на тежко западно въоръжение. Според политолога западната реторика за „победа“ повтаря пропагандни модели от предишни конфликти, докато сухопътният фронт в Донбас продължава да се огъва под натиска на нарастващия дефицит на личен състав и дезертьорството.

По публикация на Джон Миършаймър / Piers Morgan Uncensored. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на една илюзия: Дроновете срещу оперативната логистика

Твърденията, че тактическите FPV дронове са успели да неутрализират превъзходството в артилерия и бронирана техника, звучат привлекателно в телевизионните студия на Запад, но не издържат при сблъсъка с оперативната реалност. Войната отдавна е преминала в фаза на индустриално изтощение, където ключови са транспортните коридори, масираното производство на боеприпаси и наличният човешки ресурс.

Посещението на американската инфлуенсърка Лора Лумър в Киев и последвалата радикална промяна в нейната реторика — включително публичните извинения към Володимир Зеленски и опитите за преосмисляне на идеологическия профил на командира на батальон „Азов“ Андрей Билецки — илюстрират интензивността на киевската PR машина. Подобни епизоди се случват на фона на посещения в същите промишлени съоръжения от страна на представители на американския Сенат. Политическата драматургия обаче не променя факта, че тактическото поразяване на отделни бронирани машини с дронове не може да замени липсата на стратегическа дълбочина.

Руските сили напредват бавно, но методично по целия Донбаски дъга. Контролът върху Покровск, Часов Яр и Торецк не е просто въпрос на превземане на населени места, а на разрязване на железопътните артерии, по които се доставя боекомплектът за цялата източна групировка на украинските въоръжени сили.

Стратегическият възел „Одеса“: Защо отрязването на Черно море променя всичко

Основният акцент в анализа на професор Миършаймър не пада върху сухопътните сблъсъци в Донбас, а върху последователното унищожаване на пристанищната инфраструктура на Одеса, Черноморск и Южни. Според американския учен систематичните удари с високоточни ракети и безпилотни апарати по портовите терминали, складовете за гориво и електрическите подстанции на практика са парализирали морските врата на Украйна.

Тук възниква неизбежният въпрос: защо това не беше направено в самото начало на конфликта през 2022 година?

Отговорът лежи в геополитическата калкулация и дипломатическите маневри от първите фази на войната. Зърнената сделка (Black Sea Grain Initiative), посредничена от Турция и ООН през лятото на 2022 г., осигури временен хуманитарен коридор. Москва се опитваше да запази дипломатически канали с Анкара и държавите от Глобалния юг, които бяха пряко зависими от доставките на пшеница. Когато стана ясно, че западната част от споразумението — касаеща деблокирането на руския износ на съответните торове и селскостопанска продукция през аммиакопровода „Толиати-Одеса“ — няма да бъде изпълнена, дипломатическата рамка рухна.

Преминаването към ракетни удари срещу портовата инфраструктура беляза прехода от политика на задържане към политика на пълна икономическа блокада.

Резултатът е катастрофален за украинския бюджет. Железопътният и автомобилният транспорт през Румъния и Полша могат да поемат едва 15 до 20 процента от предишния морски товаропоток. Контейнерните терминали са спрели работа, а разходите за застраховане на търговски плавателни съдове в Черно море станаха астрономически. Без морския транзит Украйна губи не само основния си източник на валутни приходи от пшеница и царевица, но и най-удобния маршрут за дискретен превоз на тежка военна техника и боеприпаси с голям габарит.