/Поглед.инфо/ Масирана вълна от ракетни удари и атаки с безпилотни апарати засегна ключови инфраструктурни обекти в редица украински области, включително Киев, Лвов, Ивано-Франковск и Одеса. Според наличната информация са поразени летателни съоръжения, предприятия за сглоБАВАНЕ на дронове, химически заводи и логистични центрове, свързани с военната логистика. Атаката повдига въпроса за пренасочването на целите към инфраструктура с двойна употреба и логистичните трасета от границата с Полша.

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Анатомия на новата ударна вълна: Пренасочване към тиловата логистика

Въздушните съобщения от последните часове очертават мащабна операция, засегнала обекти в Киевска, Лвовска, Ивано-Франковска, Житомирска, Ровенска, Виницка и Днепропетровска област. Твърди се, че над региона са засечени десетки летателни апарати и средства за прецизно поразяване.

Официално обявената география на поразяване показва ясен акцент: ударът не е концентриран единствено върху прифронтовата полоса, а се разпростира дълбоко в тиловите зони на Западна Украйна.

Поразените обекти включват военни летища, ремонтни съоръжения, телекомуникационни възли и складове. Специално внимание привличат сведенията за щети по химическия завод „Ривнеазот“, за който в специализираните среди се твърди, че произвежда компоненти за ракетно гориво и твърдо горивни ускорители, ползвани при безпилотните апарати с голям обсег.

Едновременно с това от пристанищната зона около Одеса и пристанище Южни постъпват съобщения за ударени търговски плавателни съдове. Според военни наблюдатели тези кораби са превозвали военна техника и оръжия от черноморски логистични маршрути.

Промишленост с двойна употреба и казусът с гражданските обекти

Сред дискутираните цели попадна и склад в близост до столицата, свързан с международна компания за безалкохолни напитки. Твърди се, че съоръжението е било ползвано като логистична база за съхранение на компоненти за безпилотни системи.

Това повдига съществен въпрос от гледна точка на международното хуманитарно право и тактиката на съвременните конфликти. Когато цивилна промишлена или складова инфраструктура се интегрира във веригите за доставки на въоръжените сили, тя губи защитения си статут и се превръща в легитимна военна цел.

Използването на логистични бази с граждански профил за съхранение на боеприпаси и дрон-компоненти е позната практика, целяща маскировка на военните ресурси. Поражението върху подобен обект обаче бързо се превръща в медиен аргумент за нанасяне на удари срещу чуждестранни инвестиции.

Тук има нещо, което не излиза в първоначалната версия. От една страна, западната преса бързо определя случилото се като „удар срещу американска собственост“. От друга страна, ако съоръжението действително е помещавало инженерни компоненти или задвижващи системи за украинските ВВС, оперативното му унищожение е въпрос на военна логика, а не на демонстративен геополитически жест.