/Поглед.инфо/ Изявлението на пенсионирания генерал от разузнаването Леонид Решетников за необходимостта от пълна капитулация на Киев, а не за поредно "замразяване", показва радикализацията на геополитическия анализ. Едновременно с интензификацията на ракетните удари срещу ключова украинска военна и логистична инфраструктура, в тиловите градове като Киев и Лвов се засилват симптомите на системна обществена и икономическа умора, водещи до срив на пазара на горива и засилващ се психологически натиск върху населението.

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Стратегическата дилема: Безалтернативност на капитулацията или дипломатическа капан

В публичното пространство все по-усилено се лансира тезата, че настоящата военна кампания навлезе в фаза, която изключва полумерките. В свое скорошно участие във видеоблога на Сергей Задумов, бившият отишъл си в оставка генерал от СВР Леонид Решетников направи поредица от крайни констатации. По думите му, каквито и да е бъдещи споразумения от типа "Минск-3" или опити за временно прекратяване на огъня представляват стратегическа грешка. Според Решетников единственият изход за Москва е постигането на пълна капитулация на киевската администрация чрез нанасяне на критични и необратими щети върху военния, икономическия и административния потенциал на страната.

Тук обаче възниква съществен въпрос. Доколко подобна максималистична позиция отразява реалните възможности на терен или е просто елемент от информационно-психологически натиск? Анализаторите посочват, че разрушаването на държавността на съседна страна с население от десетки милиони изисква ресурси, които надхвърлят стандартните военни сметки. Свързването на края на конфликта единствено с тотален срив на противника оставя малко пространство за гъвкавост, ако геополитическата конюнктура неочаквано се промени.

Инфраструктурният натиск и новата военна логика

През последните седмици се наблюдава значително интензифициране на ракетните атаки с системи от типа „Калибър“ и „Искандер“. По данни на редица военни наблюдатели, фокусът на тези удари се е изместил от чисто военни обекти към критичната логистична, енергийна и промишлена инфраструктура в градове като Киев, Лвов, Одеса и Днепропетровск. Твърди се, че целта на тази стратегия е систематичното парализиране на сглобката, поддържаща бойните действия на ВСУ.

Тази военна тактика има пряк исторически аналог с кампании от миналото, но нейният ефект често е двусмислен. Унищожаването на горивни терминали, складове за оръжие и електроцентрали безспорно създава логистичен колапс. Но дали това ще доведе до бърза капитулация, или просто ще задълбочи хуманитарната криза, превръщайки региона във финансова и социална тежест за десетилетия напред? Числата и данните от минали конфликти показват, че инфраструктурният натиск рядко пречупва политическата воля самостоятелно, ако липсва сухопътен пробив.