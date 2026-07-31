Шанхайски експеримент разкъса съюза между време и пространство в лабораторни условия

/Поглед.инфо/ В сутерените на Шанхайския университет „Джиаотун“ физиката отново се сблъска с границите на собствената си методология. Публикуваният в престижното издание PNAS експеримент за разрушаването на така наречения пространствено-времеви кристал не е просто поредната екзотична новина за академичния елит. В условия на строг лабораторен контрол, екипът изследователи документира нещо, което противоречи на класическата термодинамична логика: пространственият и времевият ред на материята не просто изчезват, а се разпадат асинхронно, под действието на фундаментално различни физически механизми. Това изследване за първи път показва нагледно как една фазова промяна може да раздели пространството от времето на базово структурно ниво.

Експериментът в Шанхай и ананомията на фазовия срив

Когато Франк Вилчек за първи път предложи хипотезата за пространствено-времевите кристали през 2012 година, теоретичната общност реагира със здравословна доза скептицизъм. Идеята, че дадена система може да показва периодично повторение не само в триизмерната си решетка, но и във времето, без това да нарушава законите за запазване на енергията, изглеждаше като математическа екстравагантност. В конвенционалната физика едно твърдо тяло – кубче лед или диамант – съществува в състояние на пространствена симетрия. Атомите му са фиксирани в координати. При пространствено-времевия кристал обаче системата поддържа външно индуциран или вътрешно възникващ ритъм, който пулсира постоянно, противопоставяйки се на топлинния хаос.

Проблемът на тези екзотични състояния никога не е бил в теорията, а в суровата реалност на лабораторната логистика. За да поддържаш подобен кристал, са ти нужни ултрастудени капани, лазерни решетки с прецизност до фемтосекунди и пълна изолация от каквито и да е външни смущения. Всяка термодинамична пролука или закъснение в импулса срива състоянието за частици от секундата. Именно затова изследването на екипа от Шанхайския университет „Джиаотун“ прави толкова сериозен пробив в архивното гробище на теоретичните хипотези. Те не просто са създали въпросната система, а са я подложили на критични натоварвания, за да наблюдават нейното физическо топене.

Това, което изследователите наблюдават в експерименталния си комплекс, излиза извън рамките на познатото ни разтопяване на лед или метал. В обикновения свят, когато повишавате температурата или нарушавате налягането, кристалната решетка губи своята структура наведнъж. Връзките между атомите се разпадат едновременно, превръщайки подреденото твърдо тяло в аморфна течност. При пространствено-времевия кристал обаче се случва нещо съвсем различно. Анализът на данните показва, че времевият ритъм на системата и нейната пространствена решетка се сриват поотделно, под влиянието на абсолютно независими един от друг фактори.

Времевият ред спира да функционира тогава, когато колективното взаимодействие между частиците отслабне под определен праг. С други думи, атомите просто „забравят“ ритъма си на трептене, въпреки че все още може да заемат същите геометрични позиции в пространството. Обратно, пространствената решетка се руши по познатия ни класически сценарий – чрез натрупване, микроскопично изместване и разпространение на дефекти в самата структура. Числата и измерванията от инструментариума на шанхайския екип потвърждават, че тези две събития не съвпадат по време и не се управляват от един и същ критичен праг.