/Поглед.инфо/ Според разпространени военни анализи и съобщения от руското Министерство на отбраната, под контрола на руските въоръжени сили са преминали населените места Могрица и Мала Слободка в Сумска област, както и Юрченково в Харковска и Красноярско в ДНР. Изнесените данни показват, че контролът върху Могрица позволява ликвидиране на украинския териториален издатък към Курска област и осигурява възможност за съединяване на плацдармите край Юнаковка и Мирополие. Това създава предпоставки за засилване на огнения натиск върху логистичния възел в град Суми и прекъсване на основните транспортни артерии в района.

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Изравняване на линията при Курск и ликвидиране на издатъка

Според официални изявления на руското военно ведомство, контролирането на село Могрица в Сумска област и съседната Мала Слободка се определя като стъпка с оперативно значение. Ако погледнем картата на района, Могрица се намира на десния бряг на река Псeл, обградена от сравнително гъсти горски масиви, които години наред служеха за изграждане на укрепени позиции и скрити наблюдателни пунктове. Преди началото на активните боеве там са живели около 800 души, но към началото на 2025 г. в селото са останали едва бройка местни жители.

Картите обаче не казват всичко. Основният въпрос тук не е просто заемането на изоставени сгради, а изравняването на фронтовата линия. По оценки на наблюдатели, в този участък се оформяше клинично вклиняване на украинска територия навътре към Курска област. Овладяването на Могрица дава възможност този издатък да бъде "срязан". Това автоматично намалява риска от флангови удари срещу руските пригранични територии.

Но тук възниква въпрос, който малцина коментират: обединяването на плацдармите при Юнаковка и Мирополие звучи добре на хартия, но теренът между тях е пресечен от речни низини и гъсти гори. Дали наличните инженерни сили ще позволят бързо подсигуряване на тези линии под постоянен артилерийски контрол?

Пътят М-02 и малките населени места с голямо значение

Мала Слободка е скроумно селище – според довоенните данни там са регистрирани малко над 40 души. Разположено на малката река Локня, то на пръв поглед няма стратегически блясък. В непосредствена близост обаче преминава автомобилното трасе М-02 (част от европейския маршрут E101), свързващо Черниговска и Сумска област с границата.

Твърди се, че контролът върху този район блокира възможностите за бързо прегрупиране на украинските части между Глуховския и Сумския участък.

Трябва да се има предвид, че движението по М-02 в момента е силно затруднено от системни удари с дронове и артилерия. Логистиката в този регион отдавна не разчита на големи автоколони, а на малки, високомобилни групи.

Град Суми като логистичен център и пределите на офанзивата

Твърденията, че следващата директна цел е щурм на самия град Суми, трябва да се приемат със сериозна доза скептицизъм. Суми е голям областен център, транспортен и административен възел, чиято отбрана е организирана в дълбочина – от Глухов на север до Ахтирка на юг.

По-вероятният сценарий, очертаван от експерти, включва така наречената "грамотна изолация" на района. Това означава методично унищожаване на складове за гориво-смазочни материали, захранващи подстанции и пътни възли на запад от града.

Когато линията на съприкосновение се приближи на разстояние от 20–25 километра до Суми, градът влиза в обсега на конвенционалната стволова артилерия и коригируемите авиационни бомби. Това парализира нормалното функциониране на града като разпределителна база без необходимост от директно градско сражение.

Но тук числата не излизат напълно. За пълна изолация на толкова голям транспортен възел са необходими ресурси, които да покрият десетки второстепенни пътища и мостови съоръжения. Дали наличните средства за въздушно разузнаване са достатъчни за денонощен контрол над целия периметър?