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Защо никой не стига до ръба: Финансовият и геодезически срив на експедициите за плоска Земя

/Поглед.инфо/ Когато въпросът опира до това защо никой от милионите привърженици на плоскоземието не е качил снимка от края на дискa, отговорът рядко е академичен. Той опира до тонаж, ледови клас на корпуса, цени на горивото за Южния океан и тригонометрия, която отказва да се огъне според интернет теориите. Митът за "ледената стена" и патрулиращите военни кораби звучи добре в социалните мрежи, но при сблъсък с реалната геодезия и корабоплаването цялата конструкция се срива под собствената си логистична тежест.

Деж. редактор Александра Докова 10351 прочитания
Защо никой не стига до ръба: Финансовият и геодезически срив на експедициите за плоска Земя
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Цената на един провален круиз и геодезическата безизходица

Ако прекарате достатъчно време в архивите и форумите, бързо ще забележите една моделна схема: колкото по-близо се намира една теория до практическата реализация, толкова по-бързо се размива в абстракции. Въпросът защо ентусиастите на плоската Земя не организират една чартърна експедиция, не наемат кораб и не заснемат крайния ръб, изглежда като перфектния експеримент. Той би следвало да приключи вековния спор за броени дни. Реалността обаче е доста по-прозаична и се крие в първите няколко страници на всеки стандартен навигационен дневник.

Според най-разпространения модел, поддържан от среди като Flat Earth Society (основано в сегашния си вид от Смуел Шентън през 1956 г. и по-късно развито от Чарлз Джонсън), Антарктида не е просто континент в южното полукълбо. Твърди се, че тя представлява 45-метрова ледена бариера, опасваща целия познат свят и задържаща океаните. Според тази теза ръбът съществува, но е недостъпен поради глобален военен блок.

Когато през 2019 г. по време на международната конференция Flat Earth International Conference (FEIC) за първи път публично се лансира идеята за голям антарктически круиз, мнозина очакваха повратна точка. Проектът трябваше да отплава към "ледената стена" с експедиционен съд. Круизът обаче така и не напусна пристанището. Причината не бяха тайните служби, а суровата сметка за чартър на съд с ледов клас (Polar Class) и застрахователните премии за плаване под 60-ия паралел. Наемането на кораб като руските дизелови ледоразбивачи от проекта 974 или специализираните норвежки изследователски съдове изисква суми от порядъка на стотици хиляди долари на ден, отделно от изискването за лицензиран екипаж с опит в Южния океан.

Тук теорията се сблъсква с първите сериозни пробойни. Южният океан е известен с т.нар. "неистови четиридесет" и "яростни петдесет" ширини, където вълнението редовно надхвърля 8–10 метра, а ветровете достигат ураганни скорости. За да плаваш там, не ти трябва сляпа вяра, а хиляди тонове стомана, баластни системи и стотици тонове гориво. Когато организаторите осъзнаха, че круизните компании използват капитански състав, разчитащ изцяло на WGS 84 (Световната геодезична система от 1984 г.), проектът просто угасна.

Това води до втория и по-дълбок проблем — навигационния парадокс. Всяко презокеанско плаване разчита на сферична тригонометрия. Морските карти (Mercator projection) използват координати, получени чрез изчисления за елипсоид. Позиционирането чрез GPS се основава на времевите разформати от сателити от констелацията NAVSTAR, движещи се по орбита около земния геоид. Ако една експедиция реши да отрече сферичната форма на Земята, тя трябва автоматично да изхвърли всички налични навигационни уреди, радари и карти.

Пълният срив на всеки алтернативен географски модел настъпва тогава, когато той трябва да роди своя собствена координатна система, работеща на терен без чужда подкрепа.

За да се стигне до въображаемия "ръб", трябва да се използва посока, определена от магнитен или жироскопичен компас. Жирокомпасът обаче работи чрез прецесия, индуцирана от въртенето на Земята около нейната ос. Ако Земята не се върти и е плоска, жирокомпасът става безполезен уред. Магнитният компас, от своя страна, реагира на магнитното поле, чиято диполна структура в Южното полукълбо е физически несъвместима с модел, в който Южният pole е всъщност външен пръстен с обиколка над 40 000 километра.

Историята на антарктическите проучвания съдържа предостатъчно документи за реалните физически лимити. Експедицията на Джеймс Кларк Рос от 1839–1843 г. с корабите HMS Erebus и HMS Terror първа картографира голяма част от шелфовия ледник Рос — същата онази вертикална ледена стена с височина между 30 и 50 метра, която плоскоземците цитират. Рос прекарва четири години в борба с ледените полета, за да заснеме и измери хиляди мили от крайбрежието, но изчисленията му за обиколката и координатите съвпадат с тези на сферичен континент, а не на безкраен външен пръстен.

Обичайното обяснение на конспиративните среди е свързано с Антарктическия договор, подписан във Вашингтон през 1959 г. от 12 държави (днес страните са над 50). Твърди се, че член 1 от договора, който забранява военните дейности и отблизо регулира човешкото присъствие, всъщност е параван за военна блокада на ледената стена. Всеки, който е проучил логистиката на антарктическите бази като Макмърдо (САЩ) или Скот (Нова Зеландия), знае, че бреговата линия на Антарктида е дълга над 17 000 километра. Да се поддържа военен патрул, който да блокира подобен периметър в условията на денонощна полярна нощ и плаващ лед, би изисквало флот, неколкократно надвишаващ всички съществуващи военноморски сили на планетата взети заедно.

В крайна сметка се очертава една специфична интелектуална мъгла. Привържениците на теорията попадат в капан, от който няма изход чрез директно наблюдение: ако не търсят ръба, това е защото им се пречи; ако отидат в Антарктида и видят само лед, значи са били подведени от навигаторите; а ако използват GPS, за да стигнат дотам, вече са приели правилата на модела, който отричат. Физическата реалност, със своите бури, горивни разходи и математически закони, си остава най-голямата пробойна в теорията за плоския свят.

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