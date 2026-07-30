Защо Балтийско море се смята за едно от най-опасните морета в света?

/Поглед.инфо/ Напрежението около екологичната сигурност на Балтийско море отдавна е надхвърлило границите на академичните доклади и лабораториите. Под плитката, сравнително обезсолена водна маса на този затворен басейн лежат стотици хиляди тона конвенционални и химически боеприпаси, изоставени след Потсдамската конференция през 1945 година. В комбинация с коварната хидродинамика на крайбрежните откъсващи течения, разрушаващата се пруска брегова инфраструктура и системното натрупване на тежки метали в хранителната верига, морето се превръща в критична зона, където технологичните лимити за почистване се сблъскват с икономическия отказ от действие.

Следобедът на Потсдам и географският утаител

Когато през лятото на 1945 година победителките във Втората световна война подписват споразуменията за демилитаризация на Германия, решението за прочистване на трезора от химически оръжия на Вермахта се взема с логистична припознатост, която днес изглежда като чиста проява на оперативен цинизъм. Вместо скъпоструващо неутрализиране на сушата, стотици хиляди тона артилерийски снаряди, авиационни бомби и контейнери с иприт, луизит и адамсит са натоварени на баражи и просто потопени в най-близките падини. Основните зони за изхвърляне са Борнхолмската падина с дълбочина около 105 метра и Готландската падина.

Балтийско море по своята същност е полузатворен басейн, който разчита на изключително бавен водообмен през датските протоци. Пълната подмяна на водната му маса отнема между тридесет и тридесет и пет години. Това означава, че всяко химическо съединение, въведено в тази затворена система, остава вътре, утаява се и взаимодейства с микрофлората и дънен нанос, вместо да се разтвори в световния океан. Според оценки на полски хидрографи и архивисти от Военноморската академия в Гдиня, само германските боеприпаси съдържат около 15 000 тона чисти токсични агенти. С течение на осем десетилетия стоманените корпуси на снарядите, подложени на постоянната корозия на солената вода и дънните течения, неумолимо изтънчват. Пробойните в теорията, че морското дъно ще капсулира тези отрови завинаги, вече са явни.

Изследванията, провеждани от руския научноизследователски кораб „Професор Щокман“, както и независимите проби на Балтийския проект за химически оръжия (CHEMSEA), потвърждават наличието на продукти от разпада на иприта в дънните отлагания около Борнхолм. При контакт със студената морска вода ипритът не се разтваря незабавно, а образува вискозна, желатинообразна маса, покрита с твърда кора от хидролизационни продукти. Тази маса лежи на дъното, поддържа своите токсични свойства с десетилетия и при механично смущение — например от дънно тралиране на риболовни кораби — лесно се издига към повърхността или попада в мрежите. Има регистрирани десетки случаи през последните петдесет години, при които рибари получават тежки химически изгаряния от вкаменени парчета иприт, объркани с кехлибар.

Физическата реалност на брега и разрушените пруски инженерни конструкции

Проблемът на Балтика не е единствено на дълбочина от сто метра. На самия бряг, в райони като Калининградска област и Светлогорск, географската и инженерната реалност създават съвсем различен тип физическа опасност. В края на XIX и началото на XX век немските инженери изграждат мащабни системи от буни и пилоти за задържане на пясъка и предотвратяване на ерозията на дюните. Първоначално е използвана изключително плътна дървесина от секвоя и дъб, а по-късно — стоманобетон и стоманени релси.

През десетилетията морската абразия и постоянният прибой нанасят тежки щети върху тези съоръжения. На опитите на местните общински власти да демонтират остарялата инфраструктура пречи липсата на достатъчно тежка техника за работа в плитки води. Нарязаните или полуразрушени пилоти остават под повърхността на водата като подводни остриета. При силно вълнение тези стърчащи стоманени и бетонни остатъци са абсолютно невидими за плувците. Травматологичните отделения в региона системно регистрират дълбоки разрезни рани, получени от сблъсък с ръждясалите арматури, чието почистване спира поради липса на бюджет и технически капацитет за подводно рязане на нулеви дълбочини.

Към това се добавят и специфичните хидродинамични явления. В райони като Балтийск комбинацията от силни брегови ветрове и сложно дънно профилиране — редуване на плитчини с дълбоки ями — генерира т.нар. откъсващи течения (rip currents). Водната маса, изтласкана към брега, търси най-бързия път обратно към дълбокото и го намира през тесните канали между плитчините. Скоростта на това движение може да надвиши два метра в секунда. Срещу такова течение дори трениран плувец няма физическата възможност да прогресира. Липсата на достатъчно спасителни станции и системното пренебрегване на табелите прави крайбрежната ивица зона с висок риск, където паниката и бързото физическо изтощение са основните причини за удавяния.

Индустриалният утаител и биоакумулацията в хранителната верига

Освен изоставените арсенали, Балтийско море от десетилетия функционира като краен утаител за индустриалните отпадъци на девет държави. Поради плиководния си характер и огромния речен отток, внасящ замърсители от селското стопанство и тежката промишленост, басейнът страда от висока концентрация на тежки метали, най-вече живак и полихлорирани бифенили (ПХБ).

Живакът, попаднал във водната среда, се метаболизира от анаеробните бактерии в дънните тини до метилживак — изключително токсична органична форма, която лесно преминава през биологичните мембрани. Следва класическият процес на биоакумулация: планктонът абсорбира метилживака, дребните риби като цацата и херингата се хранят с планктона, а хищниците на върха на хранителната верига — балтийската сьомга, треската и тюлените — натрупват токсина в мастните си тъкани и мускулите.

Морски изследователски институти в Дания и Швеция отдавна са издали препоръки за ограничаване на консумацията на едри екземпляри балтийска сьомга (над пет килограма) от бременни жени и деца. Данните от химическите анализи сочат, че нивата на живак и диоксини в тези риби често надвишават праговите стойности, определени от Европейския съвет за сигурност на храните. Конкретните проучвания показваха, че мутациите при плодовитостта на балтийската треска не са просто хипотеза, а директна последица от съвкупното действие на промишления живак и изтичащите от дъното химически оръжия.

Според доклади на Хелзинкската комисия за защита на морската среда на Балтийско море (HELCOM), на дъното на басейна има над 300 000 тона конвенционални боеприпаси, съдържащи тротил и хексоген, чиито продукти на деградация са доказано канцерогенни за морската фауна.

Логистичната парализа: Да се извади или да се остави?

В момента Европейският съюз и държавите от балтийския регион са изправени пред логистичен и икономически сблъсък. От една страна, оставянето на боеприпасите на дъното гарантира бавно, но прогресивно отравяне на затворения басейн. Корпусите на снарядите от Втората световна война вече са преминали през критичната си фаза на дебелина и процесът на пълно разпадане на металните обвивки навлиза в пика си.

От друга страна, опитът да се извадят милиони снаряди и химически контейнери носи огромен оперативен риск. Всяко издигане на нестабилен, силно корозирал боеприпас от сто метра дълбочина крие риск от механична детонация или разкъсване на контейнера, което би предизвикало мигновено, концентрирано химическо замърсяване на цял акваториален сектор. Технологичната цена за пълното изваждане и последващо неутрализиране в специализирани горивни инсталации се изчислява на десетки милиарди евро — ресурс, за който в момента липсва политически консенсус сред държавите от басейна.

Така Балтика остава заклещена между забавеното действие на миналите военни решения и съвременната икономическа парализа. Проблемът не е в липсата на научни данни — архивите, координатите и химическите състави са известни. Проблемът е в липсата на физическа възможност за безопасно обезвреждане на една цяла епоха, потопена на дъното.