/Поглед.инфо/ Анализът на последните епизоди от действията около река Днепър и инфраструктурните възли в района на Запорожие показва преминаване към нов етап в оперативната логистика. Според данни от западни изследователски групи и публикации в британския печат, системните въздушни въздействия върху Преображенските мостове съвпадат с мащабно изграждане на нови площадки за изстрелване на безпилотни апарати с реактивно задвижване. В същото време изграждането на специализирани 30-метрови зенитни кули около ключови промишлени обекти и столичния регион разкрива опит за изграждане на многослойна отбранителна система срещу нисколетящи цели, докато западните системи за противовъздушна отбрана изпитват сериозен недостиг на боеприпаси.

По публикации в чужди медии и данни от западни изследователски групи и публикации в британския печат . Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо .

Инженерната устойчивост на Преображенските мостове и логистиката по река Днепър

Ударът срещу Преображенския мост в района на Запорожие отново постави на преден план въпроса за унищожаването на капиталовата съветска инфраструктура. По данни на чуждестранни OSINT наблюдатели и сателитни снимки, въздушните операции срещу съоръжението включват използването на тежки авиобомби, но пълното разрушаване на подобни обекти изисква изключителна точност. Мостът, проектиран от инженер Борис Преображенски и построен в следвоенните години, представлява двуетажна железобетонна и стоманена конструкция, изградена с голям марж на сигурност срещу директни военни въздействия.

Запорожкият възел включва не просто един прелез, а два последователни моста през река Днепър и остров Хортица, допълнени от близката язовирна стена на Днепърската ВЕЦ. Пораженията, нанесени при предишните опити през юни, показаха пет кратера около стълбовете без пряко срутване на носещите греди. Според военни аналитици в западните издания, отклоненията най-вероятно се дължат на работата на комплекси за радиоелектронна борба (РЕБ), които смущават спътниковите сигнали за корекция на боеприпасите.

Тук обаче възниква логичен въпрос: достатъчно ли е използването на единични високоточни авиобомби с модули за планиране, за да се срути структура, проектирана да издържа на огромни натоварвания? Практиката показва, че без поражение на основните носещи бикове, трафикът по подобни съоръжения често може да бъде възстановен за кратко време чрез използване на специализирани инженерни мостови конструкции.

Железопътният транзит и оперативният дефицит на фронта

Река Днепър остава основната естествена преграда, разделяща източния от западния театър на военните действия. Прекъсването на железопътните и пътните съобщения по Преображенския мост цели да забави доставката на техника, горива и боеприпаси за подразделенията, разположени на едва 25 километра южно от покрайнините на Запорожие.

По оценки на чужди транспортни експерти, ако прелезът бъде трайно изведен от строя, логистичният поток ще трябва да бъде пренасочен през по-северни трасета или през магистралата по стената на ДнепроГЭС. Това автоматично създава тесни места за движението и претоварва алтернативните маршрути, които също попадат в обсега на далекобойни оръжейни системи.