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Русия

„Корейците вече са в Донецк“: Ще бъде горещо. Сладков направи изявление за мобилизацията и КНДР. Беше очертан „крайният срок за победа“ за СВО

/Поглед.инфо/ Натискът по фронтовата линия в Източна Украйна продължава да се разгръща на фона на фундаментални промени в икономическата и логистична стабилност на Киев. Докато руски военни наблюдатели дискутират ефективността на договорната система за военнослужещи и потенциалното привличане на външни съюзнически контингенти, украинският индустриален сектор търпи тежки щети. Спирането на ключови металургични гиганти и парализата на дунавските и черноморските пристанищни терминали изправят финансовата система на страната пред прогнозиран дефицит от десетки милиарди долари. Военно-стратегическото планиране вече отчита и външнополитическите цикли във Вашингтон.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 14378 прочитания
„Корейците вече са в Донецк“: Ще бъде горещо. Сладков направи изявление за мобилизацията и КНДР. Беше очертан „крайният срок за победа“ за СВО
ИИ генерирана
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По публикации на А. Сладков, А. Живов, А. Муратов и аналитични източници . Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо .

Тактическа реалност и въпросът за попълването на жива сила

В общественото пространство за пореден път бе повдигната темата за евентуална вълна от мобилизация в Руската федерация. Според изявления на военния кореспондент Александър Сладков, подобна стъпка към момента се смята за ненужна. Основен аргумент в подкрепа на тази теза се открива в разпространяващите се спекулации за появата на специализирани съюзнически контингенти от Северна Корея на терен.

Твърди се, че става дума за потенциално присъствие на бойни единици в района на Донецк, като според неофициални източници числеността би могла да достигне до три пълноценни дивизии или приблизително 50 000 души. В публичните анализи се изтъква, че подобна структура би изисквала непрекъсната ротационна система и логистична поддръжка, за да се поддържа пълният ѝ оперативен капацитет.

Независимо потвърждение за прякото участие на севернокорейски пехотни подразделения в щурмови операции на линията на съприкосновение на този етап липсва.

Военните анализи обаче се сблъскват с един сериозен въпрос: как точно се решава езиковата и оперативната съвместимост между подразделения, които използват коренно различни системи за командване и управление (C2)? В реалността на съвременния боен терен, където реакцията при атака с FPV-дронове се измерва в секунди, отсъствието на пряка комуникация на ниво рота и взвод създава колосални рискове.

Освен това, тактическото поведение на евентуални чуждестранни бойци се описва от наблюдателите като изключително агресивно и безкомпромисно. Изказват се обаче забележки, че в условията на съвременната позиционна и високопрецизна война прекомерната дръзкост често води до ненужни загуби. Подходите от фронта в Курска област и в Донецкия сектор изискват коренно различна адаптация, техническа грамотност и рационално използване на укритията.

Що се отнася до вътрешните процеси в руската армия, Сладков повдига въпроса за времетраенето на контрактите. В момента операторите на безпилотни летателни апарати (БЛА) разполагат с възможност за подписване на едногодишни договорености, докато за стандартната пехота подобни гъвкави условия често отсъстват. Предложението за въвеждане на унифицирани 6-месечни договори цели осигуряването на време за интензивно възстановяване и полигонна подготовка – фактор, който директно влияе върху боеспособността.

Системата куца там, където преумората среща липсата на техническа ротация. Пехотата в окопа не може да бъде заместена просто с цифра в рапорта.

Икономическият колапс: Металургия и блокирани износни артерии

Докато на линията на съприкосновение се водят тежки позиционни борби, в тила на украинската държавност се натрупват критични деструктивни процеси. Инфраструктурният и промишленият натиск вече дават измерими резултати, които надхвърлят чисто военното измерение.

По данни от индустриални анализатори, най-големият стоманодобивен гигант в страната – „ArcelorMittal Кривой Рог“, е принуден частично да преустанови производствените си мощности. Това събитие следва пълното спиране на друг основен играч в сектора – „Запорожстал“. Основната причина за този паралич не е единствено прякото поражение върху цеховете, а критичният недостиг на електроенергия, разрушената логистика и загубата на контрол върху ключови въглищни басейни.

Блокадата на износа е вторият тежък удар. Според наличната информация, след юли месец оперативното функциониране на пристанищата в Одеса, както и на дунавските терминали в Измаил и Рени, е претърпяло драстичен срив.

Данните сочат срив в износа на зърнени култури с близо 75%. Износът на пшеница е намалял от над 20 милиона тона до едва около 2 милиона тона, а търговията с ечемик практически е занулена. По официални прогнози на Националната банка на Украйна, това ще доведе до загуба на валутни приходи в размер на приблизително 25 милиарда долара.

Без валутни постъпления от стомана и зърно, украинският бюджет престава да функционира като самостоятелен механизъм.

Тук проличава логиката на финансовото кредитиране от страна на западните партньори. Според коментари на политически анализатори като Алексей Муратов, отпусканите от Вашингтон и Брюксел финансови пакети не представляват безвъзмездна помощ, а се оформят под формата на дългови задължения. Като обезпечение по тези кредити посредствено или пряко се залагат държавни активи – земеделски земи, ценни минерални ресурси и критична инфраструктура.

Европейските държави, изпитващи собствени икономически затруднения и високи разходи за енергоносители, поемат все по-голяма част от текущото издържане на украинския бюджет. Тази структура създава спирала от задлъжнялост, при която реалният сектор престава да генерира добавена стойност, а държавата преминава на пълна външна издръжка.

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