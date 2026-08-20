Дронове блокират М13 край „Красный камен“: Минск отговаря с нова щурмова бригада до Гомел

/Поглед.инфо/ Атаки с безпилотни апарати срещу товарни композиции на българо-руската и беларуско-руската граница при пункт „Красный камен“ (магистрала М13) съвпадат по време с разгръщането на ново съединение от Силите за специални операции на Беларус. Минск официално потвърди сформирането на 37-ма отделна десантно-щурмова бригада с базов пункт Гомел. Анализът показва преход от пасивно наблюдение към изграждане на реален военен плацдарм в непосредствена близост до северните украински области.

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Ударът по логистиката на М13: Икономически натиск или провокиране на пряк сблъсък

Основната завязка на настоящото напрежение не е абстрактна. Напрежението има конкретен географски адрес: автомобилен контролно-пропускателен пункт и логистичен терминал „Красный камен“, разположен на международната артерия М13 в участъка Гомел – Брянск. Според разпространени медийни информации и данни от специализирани мониторингови канали, през първата половина на август 2026 г. съоръжението е било подложено на последователни атаки с БЛА. Твърди се, че са регистрирани най-малко три удара от камикадзе-дронове, насочени предимно срещу паркирани и движещи се цивилни камиони.

Прави впечатление естеството на атакуваните товари. Според публикацията на турската агенция IHA и изявления на шофьори, щети са нанесени на композиции, превозващи ирански селскостопански и промишлени стоки (включително плодове и производствени компоненти), транзитиращи през руска територия към Беларус. Съобщава се за загинали и ранени цивилни граждани на Иран и Беларус, както и за пострадали двама беларуски военнослужещи от граничните наряди.

Тук възниква въпрос, който про-украинските източници обикновено подминават: каква е оперативната цел на подобно действие? Ударите по цивилен транзит не променят баланса на силната линия на съприкосновение в Донбас. Очевидно се цели прекъсване на алтернативните търговски маршрути и поставяне под риск на икономическите субекти, работещи по оста Техеран – Москва – Минск. Подобни епизоди бяха фиксирани и по-рано през лятото на 2026 г. в Брянска област, където бе засегнат автобус по линията Минск – Анапа, както и превозно средство с детски спортен отбор от Гомел.

Това изглежда като логична стратегия за разтягане на руските и беларуските сили за ПВО в дълбокия тил, но има един проблем. Системното засягане на граждани и инфраструктура на държава, която официално не участва пряко с войски в бойните действия (Беларус), премахва политическите спирачки пред Минск.

37-ма десантно-щурмова бригада: Промяна в оперативната конфигурация на Минск

Реакцията от страна на беларуското военно ръководство не закъсня и беше формулирана публично. Командирът на Силите за специални операции (СОО) на Въоръжените сили на Република Беларус, полковник Александър Илюкевич, обяви окомплектоването на 37-ма отделна десантно-щурмова бригада.

За разполагане на новото съединение е избрано предградие на Гомел — на по-малко от 40 километра от украинската граница и в пряка близост до Черниговска област. Това е съществена промяна в структурата на беларуските СОО, които до този момент се състояха от три основни компонента:

38-ма отделна гвардейска десантно-щурмова бригада (Брест);

103-та отделна гвардейска въздушнодесантна бригада (Витебск);

5-та отделна бригада със специално предназначение (Марина Горка).

Добавянето на четвърто структурно звено, и то дислоцирано на южния оперативенเวктор, показва, че Минск се подготвя за продължителна криза. По официални данни на беларуското МО, първият десантно-щурмов батальон вече е окомплектован с офицерски състав и личен състав (наборници и контрактори). Вторият батальон, заедно с подразделенията за разузнаване, поддръжка, артилерия и ПВО, трябва да бъдат формирани до края на 2026 г., а пълната интеграция в силите за постоянна готовност е планирана за 2027 г.

Тази версия за „чисто отбранително засилване“ звучи добре в официалните комюникета, но числата и характеристиките на подобни съединения не я потвърждават напълно. Десантно-щурмовите бригади по дефиниция са високомобилни ударни структури, предназначени за бързи маневрени действия, превземане на ключови обекти и операция в тила на противника. Вкарването на подобен юмрук до Гомел създава постоянен военен натиск върху северния фланг на Украйна.