Третият петгодишен план на Макао открива нова страница в успешната практика на политиката „една държава, две системи“

/Поглед.инфо/ Икономическият просперитет, социалната стабилност и все по-тесните връзки на Макао със света го превръщат в пример за успешното прилагане на политиката „една държава, две системи“.

На 18 август беше публикуван третият петгодишен план за икономическото и социалното развитие на Макао за периода 2026-2030 г., който определя общата рамка и планира развитието на специалния административен район през следващия етап. Според обществените оценки планът е поредната важна стъпка в успешната практика на политиката „една държава, две системи“ с макаоска специфика и има знаково значение за насърчаването на висококачественото развитие на района.

Планът определя 35 основни показателя за икономическото и социалното развитие, 68 специални раздела и 310 ключови задачи. Той се отличава с практична и амбициозна насоченост, ясно определени приоритети, прецизни цели и ефективни мерки, както и със силна целенасоченост и практическа приложимост.

Главният управител на Макао Чан Хоуфай заяви, че планът е пътна карта и програма за действие за навлизането на Макао в нов етап на висококачествено развитие. Правителството на района ще продължи да работи за реализиране на визиите „Макао на върховенството на закона“, „динамично Макао“, „културно Макао“ и „щастливо Макао“, разширявайки и задълбочавайки висококачественото развитие на практиката, основана на политиката „една държава, две системи“, отчитаща местните особености.

През следващите пет години Макао ще засили сътрудничеството в различни области със страните от инициативата „Един пояс, един път“, както и с португалоговорящите и испаноговорящите държави и ще се превърне във важен плацдарм за високото ниво на отваряне на Китай към света и във важен прозорец за обмен и взаимно обогатяване между китайската и западната цивилизации.