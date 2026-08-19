Пекин: Международната общност трябва да се обедини срещу японските десни сили

Коментирайки изказването му на днешната редовна пресконференция говорителят на МВнР на Китай Лин Дзиен заяви, че китайската страна подкрепя изявлението на руския външен министър.
„Клаузата за вражеските държави“ е важна разпоредба в Устава на ООН. Тази година се навършват 80 години от началото на Токийския процес. Потвърждаването на значението на клаузата за вражеските държави и подчертаването на нейната обвързваща сила са от голямо значение за защитата на победите в съпротивата на китайския народ срещу Япония и Световната антифашистка война, както и за строгото предотвратяване на възкресяването на призрака на милитаризма, каза още Лин Дзиен.