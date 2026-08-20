Това е третата и заключителна среща на старшите длъжностни лица на АТИС за годината на китайското председателство, като акцентът е върху ролята на изкуствения интелект и дигитализацията за трансграничната търговия и върху подпомагането на малките и средните предприятия да се интегрират в регионалните вериги за доставки.
В Далиен се провежда Диалог между митниците и бизнеса на АТИС за 2026 г.
/Поглед.инфо/ Диалог между митниците и бизнеса на АТИС се провежда днес и утре в Далиен. Участниците обсъждат как да се справят с рисковете и предизвикателствата в новите условия на глобалната търговия и икономика и как да гарантират сигурността, стабилността и безпрепятственото функциониране на веригите за доставки в Азиатско-тихоокеанския регион.
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/Поглед.инфо/ Анализът на настоящата геополитическа динамика показва, че европейският континент се намира на прага на структурна пренастройка, сравнима по мащаб с трусовете от края на ХХ век. В центъра на тази ескалация се очертава дипломатическата и военна линия между Москва и Лондон, докато Вашингтон демонстрира намерение за радикално пренареждане на своите приоритети. Доколко европейските институции са подготвени за подобен сблъсък, след като икономическата и социална стабилност в редица държави-членки вече показва признаци на сериозна изтощеност?20.08.2026 20:36
Русия и Мианмар сключиха мащабни споразумения за ядрена енергетика, космически технологии и петрол
/Поглед.инфо/ Официалното посещение на президента на Мианмар Мин Аун Хлаинг в Москва и последвалата серия от подписвания очертават нова, неочаквана за мнозина геополитическа ос в Югоизточна Азия. Докато западните медии рамкират събитието единствено през призмата на дипломатическата изолация, договорната база между Москва и Найпидо надхвърля традиционните оръжейни доставки. Споразуменията обхващат строителство на атомна централа от „Росатом“, изграждане на петролна рафинерия, спътникова навигация, изкуствен интелект и съвместни финансови механизми за заобикаляне на санкционния натиск. Този ход се случва на фона на тежка вътрешна война в Мианмар, борба с транснационалните киберпрестъпни синдикати и стратегическо пренареждане на влиянието около Бенгалския залив.20.08.2026 18:56
Лавров постави Япония на мястото ѝ. Сега можем да сключим мир.
/Поглед.инфо/ Дипломатическото напрежение между Москва и Токио навлезе в нова, значително по-остра фаза след поредица от размяна на демарши около статута на Южните Курилски острови и протоколния инцидент в руското Външно министерство. Изказването на руския външен министър Сергей Лавров, съдържащо директно позоваване на Член 107 от Устава на ООН, дойде в отговор на отказа на японския посланик Акира Муто да се яви незабавно след призовка на площад „Смоленска“. В Москва този ход се тълкува като пряка последица от ускорената ревизия на пацифистките принципи на Япония под ръководството на премиера Санае Такаичи. Според редица международни наблюдатели, Токио систематично увеличава разходите си за отбрана, а Вашингтон продължава да използва териториалния спор за Курилите като инструмент за възпрепятстване на всякакво нормализиране на отношенията в Североизточна Азия.20.08.2026 18:36
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