Китай се противопоставя на блоковата конфронтация в областта на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ Китай категорично се противопоставя на опитите за разделяне на държавите на лагери и конфронтация по въпросите на изкуствения интелект, заяви на вчерашната си пресконференция говорителят на Външно министерство Лин Дзиен.

Коментарът му бе в отговор на въпрос за съобщенията, че американското правителство възнамерява да изпрати писма до държавите, подписали съвместната декларация „Партньорство за възможностите на изкуствения интелект“, с искане те да не се присъединяват едновременно към американски инициативи и към други механизми, които са в конфликт с тях.

Лин Дзиен подчерта, че изкуственият интелект е общо постижение на човешката мисъл и ценно достояние на цялото човечество. Китай призовава всички страни да се откажат от мисленето с нулева сума, да се придържат към принципите на солидарността и взаимното сътрудничество, да уважават цифровия суверенитет на отделните държави и съвместно да изграждат справедлива и разумна глобална система за управление на изкуствения интелект.