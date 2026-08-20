Китай заплаши с ответни мерки заради разследването на ЕС срещу JD.com

Говорителят заяви, че наскоро ЕС е използвал „Регламента за чуждестранните субсидии“ за разследване срещу гиганта в електронната търговия „Дзиндун“ (JD.com), като „произволно е изисквал да му бъде предоставена широк обем ненужна информация, съхранявана на територията на Китай“. По думите му това представлява неправомерно изискване към „Дзиндун“ и сериозно нарушение на международния правов ред.
Китай призовава ЕС незабавно да коригира неправомерните си действия, да прекрати злоупотребата с инструмента за разследване на чуждестранни субсидии и да създаде справедлива, безпристрастна и предвидима пазарна среда за предприятията, които инвестират и развиват дейност в Европа, каза говорителят.
„Ако ЕС продължи упорито да върви по този път, Китай ще предприеме решителни ответни мерки в съответствие със закона“, добави той.