„China Cool“ привлича международните туристи по повече от един начин

/Поглед.инфо/ „Дойдох при природния климатик“, така реагира испански турист, посетил тази година провинция Юннан в югозападната част на Китай. Преди да пристигне, той е преживял температури от около 40 градуса по Целзий, но когато самолетът му кацнал в Кунмин и той излязъл на прохладния бриз, облекчението било незабавно. Пътуването му в търсене на по-хладно време се оказва напълно оправдано.

Това лято, докато вълни от жега обхванаха много части на света, все повече чуждестранни туристи се отправят към Китай, за да избягат от жегата.

В места като Джандзядзие в провинция Хунан в централен Китай, където планинският пейзаж създава естествен охлаждащ ефект, и във водния град в „Дзяннан“ – живописния регион на юг от река Яндзъ, където посетителите могат да се насладят на по-бавния ритъм на живот край каналите, прохладното време се превърна в част от самото туристическо преживяване. Местните специалитети и продукти, които помагат на хората да се справят с жегата, допринасят за привлекателността на тези места.

Но „cool“ в „China Cool“ означава нещо повече от времето. То произтича и от разнообразието от преживявания, които се предлагат на посетителите. Те могат да послушат камбаните на древен храм призори, да се научат на традиционни занаяти от майстори, да пътуват с високоскоростен влак до друг град или просто да поръчат вечеря късно през нощта с няколко докосвания на смартфона си. Такива ежедневни преживявания представят Китай като място, където традицията, удобството и съвременният живот съжителстват.

Това усещане за „cool“ е още по-забележително, когато става дума за технологии. Посетителите могат да разгледат „умни“ фабрики, да изпробват очила с изкуствен интелект с превод в реално време, да взаимодействат с роботи и да пътуват с автономни превозни средства. За много чуждестранни посетители тези преживявания предлагат поглед към високотехнологичното бъдеще на Китай и придават ново измерение на образа на страната, излизащо извън рамките на традиционните ѝ забележителности.

Нарастващият брой на международните посетители се дължи и на усилията на Китай да направи пътуването по-удобно. Според Националната имиграционна администрация през първата половина на 2026 г. Китай е посрещнал 22,91 милиона чуждестранни посетители, което представлява ръст от 20,4% в сравнение със същия период на предходната година. Безвизовите влизания съставляват 77,7% от този общ брой.

С нарастването на броя на посетителите, които опознават страната от първа ръка, начинът, по който се говори за Китай в чужбина, също се променя. Изрази като „China Travel“, „Becoming Chinese“ и „Chinamaxxing“ привличат вниманието в чуждестранните социални медии, докато „China Cool“ предлага нов начин да се улови по-широката привлекателност на тези преживявания, отразявайки интереса към Китай, който вече не се изразява само чрез известните му забележителности, а и чрез културата, технологиите, услугите и ежедневието му.

За международните посетители Китай се оказва „cool“ в повече от един смисъл.