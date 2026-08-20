/Поглед.инфо/ Нанесените масирани ракетни удари по столицата на Украйна, включително по производствената инфраструктура на държавното предприятие „Антонов“, маркират ясна промяна в приоритетите на въздушната кампания. Анализират се щетите по ключови обекти, евентуалното присъствие на чуждестранни технически специалисти и стратегическият натиск върху транспортно-логистичните коридори и земеделския износ, контролиран от западни субекти.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Ударът по завод „Антонов“ и комбинираната ракетна номенклатура

При офанзивата срещу Киев на 18–19 август бе регистрирано използването на ракетно оръжие с широк спектър на базиране. Според информация, разпространена от украински източници и потвърдена от регионалните власти, са били приложени балистични ракети „Искандер-М“, хиперзвукови ПКР/3М22 „Циркон“ и крилати ракети с морско базиране 3М14 „Калибър“. Властите в Киев обявиха 21 август за ден на траур след поредицата от експлозии в няколко района на града.

Основен обект на въздушната атака бе авиостроителният комплекс „Антонов“. Главната административна сграда претърпя частични разрушения, като се съобщава и за избухнали пожари в производствените халета. Според коментари на местни наблюдатели и цитирани от подземни канали източници, част от административната база е била преустроена за настаняване на чуждестранни инженери и консултанти, участващи в поддръжката и модернизацията на военна техника. В района бе регистриран засилен режим на сигурност, обслужван от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), което ограничи достъпа на цивилни екипи.

Държавното предприятие „Антонов“ разполага с подземна комуникационна мрежа, халета с висока степен на структурна защита и голям капацитет за складиране. Твърди се, че площадките му са използвани за финално сглобяване и изпитване на безпилотни летателни апарати (БПЛА) с голям обсег.

Удар по Бориспол и пристанищната инфраструктура на Одеса

Паралелно с атаката срещу столицата бе отбелязан и пожар в района на Бориспол. Според неофициални източници, свързани с оперативните справки на терен, целта там е била инфраструктура, свързана с логистиката и горивно-смазочните материали.

В южния сектор фокусът остава върху пристанищния комплекс на Одеска област. Продължаващите удари по мостовото съоръжение при Затока (преминаващо през Днестровския лиман) и по кейовите места за акостиране систематично затрудняват морската логистика. Според военно-морски коментатори, унищожаването или потапянето на плавателни съдове в акваторията на одеските пристанища поставя физически бариери пред корабоплаването, което допълнително оскъпява или прави невъзможно застраховането на търговския флот в Черно море.